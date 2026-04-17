Işıl Öykü Dinç’in kuşkuların bitmediği ölümünde sanık hakim karşısında! Sadece 2 gün tutuklu kalmıştı

İstanbul Pendik’te yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken Ömer Faruk Ballı yönetimindeki otomobilin çarpması sonucunda yaşamını yitiren 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’in ölümüne ilişkin dava bugün görülecek. Duruşmadan önce adalet çağrısında bulunan Dinç'in babası "Sanki kendi evlatlarıymış gibi kızımıza sahip çıkmalarını, kızımızın çıkartamadığı ses olmalarını rica ediyoruz” dedi.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi’nde, 18 Mayıs Pazar günü meydana gelen kazada, Ömer Faruk Ballı yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç’e çarpmıştı. 14 yaşındaki çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

SÜRÜCÜ 2 GÜN TUTUKLU KALDI, TAHLİYE EDİLDİ!

Olayın ardından otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı tutuklanmış ancak 2 gün sonra serbest bırakılmıştı.

DAVA BUGÜN GÖRÜLECEK!

Ballı hakkında, “taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açılırken davanın üçüncü duruşması bugün 11.00’da İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

“KENDİ EVLATLARIYMIŞ GİBİ KIZIMIZA SAHİP ÇIKMALARINI RİCA EDİYORUZ”

Duruşmadan önce Cumhuriyet’e konuşan Dinç’in babası Yunus Dinç, “Bilirkişi raporu hâlâ gelmedi. Bu saatten sonra gelse bile savcı mütalaasını hazırlayamayacağı için bir karar çıkmasını beklemiyoruz. Bu duruşmada, gerçeği yansıtmayan tutanaklar tutan polisler ifadeye gelecekler. Kendilerine sorularımız olacak. Bunların haricinde de başka bir gelişme yaşanır mı dosya içerisinde henüz bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu çerçevede vatandaşlarımızdan, vicdan sahibi insanlardan, bugünün anne babaları, geleceğin anne baba adaylarından bir ricamız var. Sanki kendi evlatlarıymış gibi kızımıza sahip çıkmalarını, kızımızın çıkartamadığı ses olmalarını rica ediyoruz” diyen Dinç, “Duruşmaya herkesi davet ediyoruz. Yanımızda olmalarını, kızımızın sesi olmalarını rica ediyoruz.” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

