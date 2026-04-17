Bakanlık ifşa etti: Peynir değil resmen yağsız kimya deposu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kamuoyuna duyurulan son liste gıdadaki skandalları bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşın sağlığıyla oynayan ve temel içeriklerden çalarak haksız kazanç elde eden firmalar tek tek açıklandı.

SÜT ÜRÜNLERİNDE İÇERİK EKSİKLİĞİ SKANDALI

Gıda dedektiflerinin yaptığı incelemeler sonucunda özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan kaşar peyniri ve tereyağı gibi ürünlerde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Bakanlığın "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine eklenen yeni veriler, markaların maliyeti düşürmek adına ürünlerin yağ oranlarıyla oynadığını ya da mevzuata aykırı maddeler kullandığını kanıtladı.

AYDIN VE KONYA'DAKİ FİRMALAR MERCEK ALTINDA

Aydın’ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Aybey Süt Ürünleri firmasına ait İlayda Çiftliği markalı kaşar peynirlerinde eritme tuzu tespit edildi. Benzer bir durum Konya Karatay merkezli Akdağ İnovasyon Gıda şirketinde de yaşandı.

Firmanın Uşağum Vakfıkebir markasıyla piyasaya sürdüğü tuzlu tereyağında süt yağı oranının olması gerekenden çok daha düşük seviyede kaldığı belirlendi.

BİR MARKA İKİ SKANDAL: HEM YAĞI ÇALMIŞLAR HEM ZEHİR KATMIŞLAR

Listenin en dikkat çekici bölümünü ise Manisa’nın Kula ilçesinde üretim yapan Eşme Yem Süt ve Süt Ürünleri firması oluşturdu. Firmanın farklı markalar altında sunduğu ürünlerde sistematik bir içerik eksikliği saptandı.

Çamoluk markalı kaşar peynirlerinde hem düşük yağ oranı hem de yasaklı eritme tuzu kullanımı rapor edildi.

Hamitköy markasıyla satılan yarım yağlı taze eritme tost peynirinde de yine yağ oranının mevzuata aykırı şekilde düşük olduğu kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAĞLIĞI İÇİN İFŞALAR SÜRECEK

Bakanlık yetkilileri gıda hilelerine karşı taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Ürünlerin parti ve seri numaralarıyla birlikte paylaşılan bu veriler, tüketicilerin hangi markalara karşı dikkatli olması gerektiğini açıkça gösteriyor. Kanunun verdiği yetkiyle yapılan bu duyuruların, taklit ve tağşişle mücadelede en etkili yöntemlerden biri olduğu vurgulanıyor.