CHP okullardaki şiddeti Meclis gündemine taşıdı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye eğitim sisteminde derinleşen krizleri ve okullarda artan şiddet olaylarını TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, eğitimdeki liyakat, güvenlik ve eşitlik sorunlarının araştırılması için Meclis araştırması açılmasını talep ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in siyasi sorumluluk gereği istifa etmesi gerektiğini savundu.

"EĞİTİM SİSTEMİ AĞIR BİR ÇÖKÜŞ SÜRECİNDE"

TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde, eğitim sisteminin bilimsel ilkelerden uzaklaştığı ve liyakatsiz kadrolaşma ile ağır bir darbe aldığı vurgulandı. Tanrıkulu, okulların ideolojik yönlendirmelere açık hale getirildiğini belirterek, tarikat ve cemaat yapılarının eğitim alanındaki artan etkisine dair kamuoyunda ciddi kaygılar oluştuğuna dikkat çekti.

OKULLARDA ŞİDDET VE GÜVENLİK ZAFİYETİ

Önergede, son dönemde okullarda tırmanışa geçen şiddet olaylarına özel bir parantez açıldı. Öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade eden Tanrıkulu, devletin çocukları şiddetten koruma yükümlülüğünü yerine getiremediğini belirtti. Özellikle yoksulluk nedeniyle eğitimden kopan milyonlarca öğrenci ve deprem bölgesindeki yetersiz altyapı, önergenin temel dayanakları arasında yer aldı.

"BAKAN TEKİN İSTİFA ETMELİ"

Sezgin Tanrıkulu, eğitimde yaşanan tabloyu "politika başarısızlığının ötesinde bir yönetim krizi" olarak tanımladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in görevde kaldığı her günün telafisi güç zararlar doğurduğunu savunan milletvekili, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanının görevde kalması, kamu yararı ve çocukların üstün yararı ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Siyasi sorumluluk gereği Bakan derhal istifa etmelidir."

Tanrıkulu'nun önergesinin tamamı bu şekilde: