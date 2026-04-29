Tutuklu vali ile tanındı! O iş insanının 'dosya takibi' yazışmaları ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in iş isanı Mehmet Aca'nın adının Tunceli'de bir sokağa vermesi tartışma yaratmıştı. Aca hakkında şimdi de 'iş takibi' iddiası ortaya çıktı. Aca'nın bir ağır ceza dosyasını 'çözmek' için para aldığı öne sürüldü. Sonel, Aca'nın isminin Tuncel'de sokağa verildiğini AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in odasında duyurduğu videosu vardı. Sonel ve Aca o videoda yanyanaydı. Doku'nun sim kartındaki bilgilerin silinmesi ile ilgili iddialarda ismi geçen Gökhan Ertok da Aca'nın şirketinde çalışmıştı.

Tutuklu vali iş adamına 'Cadde kararını' AKP'li vekilin odasında takdim etmiş

Gülistan Doku soruşturmasında adı geçen Memet Aca’nın, bir cinayet ve cinsel saldırı dosyasında sanık ailesinden para aldığı iddia edildi.

Gülistan Doku soruşturmasında adı yeniden gündeme gelen ACA Bilişim’in sahibi Memet Aca hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Doku’nun SIM kartının yok edilmesi sürecinde ismi geçen Aca’nın, üst düzey yargı mensupları ve bürokratlarla yakın ilişkiler kurduğu iddia edildi.

Dosyaya giren bilgilere göre Aca, “cinsel saldırı” ve “kasten öldürme” suçlarından yargılanan K.B. isimli sanığın ailesinden milyonlarca lira aldı. Aca’nın, yargıdaki tanıdıkları aracılığıyla dosyayı çözebileceğini söylediği ileri sürüldü.

İddiaya göre K.B., Ç.G. isimli kadını zorla alıkoydu ve birden fazla kez cinsel saldırıda bulundu. K.B. ise ifadesinde Ç.G.’nin imam nikâhlı eşi olduğunu savundu. Evde yaşanan gerilimin ardından K.B.’nin genç kadına defalarca ateş ederek öldürdüğü ve daha sonra firar ettiği belirtildi.

K.B.’nin 11 yıl boyunca Irak’ta firari kaldığı, bu süreçte Memet Aca ile temas kurduğu öne sürüldü. Aca’nın, bürokratlar ve yargı mensuplarıyla çekilmiş fotoğraflarını K.B.’ye gösterdiği, Türkiye’ye dönmesi hâlinde dosyasını halledebileceğini söylediği iddia edildi. K.B. ülkeye döndükten sonra yakalandı.

K.B. hakkında Bakırköy Adliyesi’nde “kasten öldürme” ve “cinsel saldırı” suçlarından dava açıldı.

Gerçekgündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; iddiaya göre Memet Aca, bu süreçte sanığın ailesinden farklı zamanlarda yüksek miktarda para aldı.

Ailenin anlatımına göre Aca, güven sağlamak için sanığın yakınlarını dönemin başsavcısının odasına da götürdü. Başsavcının ise herhangi bir vaatte bulunmadığı, yalnızca “Memet Aca Bey dosya hakkında bilgi verdi. Hukuk neyi gerektiriyorsa o yapılacak” dediği aktarı