Bursa’da silahlı saldırı: Genç avukat hayatını kaybetti!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde alacak-verecek husumeti bulunan şüpheli Hakkı Ç., kendisine karşı hukuki süreç yürüten avukat Hatice Kocaefe ile müvekkili Elif Çalışkan'a araçtan ateş açtı. Saldırıda avukat Kocaefe hayatını kaybetti, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer kişi Elif Çalışkan'ın tedavisi sürüyor.

HUSUMET NEDENİYLE SALDIRI

Olay, Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 16 AGB 45 plakalı araçtan, yolda yürüyen Elif Çalışkan ve avukatı Hatice Kocaefe'ye doğru silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan avukat Kocaefe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Geri açılacağına dair açıklamalar yapılıyordu... ‘Askeri Hastane’ ibaresi yönetmelikten çıkarıldıGeri açılacağına dair açıklamalar yapılıyordu... ‘Askeri Hastane’ ibaresi yönetmelikten çıkarıldı

AVUKATINA SALDIRILDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile mağdur Elif Çalışkan arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden avukat Hatice Kocaefe'nin ise Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiği tespit edildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Hakkı Ç.'yi yakalamak için jandarma ekiplerinin geniş çaplı operasyonu sürüyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Türkiye
Edirne’de oteller tamamen doldu: Akın akın geliyorlar
Edirne’de oteller tamamen doldu: Akın akın geliyorlar
Gezmek için gittiği şelale sonu oldu! Başına kaya parçası düştü!
Gezmek için gittiği şelale sonu oldu! Başına kaya parçası düştü!
Üniversiteli kadınların fotoğraflarını çalıp 'oylama' konusu yapmıştı: 8,5 yıl hapsi isteniyor!
Üniversiteli kadınların fotoğraflarını çalıp 'oylama' konusu yapmıştı: 8,5 yıl hapsi isteniyor!