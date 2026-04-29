Bursa’da silahlı saldırı: Genç avukat hayatını kaybetti!

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer kişi Elif Çalışkan'ın tedavisi sürüyor.

HUSUMET NEDENİYLE SALDIRI

Olay, Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. 16 AGB 45 plakalı araçtan, yolda yürüyen Elif Çalışkan ve avukatı Hatice Kocaefe'ye doğru silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan avukat Kocaefe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

AVUKATINA SALDIRILDI

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile mağdur Elif Çalışkan arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden avukat Hatice Kocaefe'nin ise Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiği tespit edildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Hakkı Ç.'yi yakalamak için jandarma ekiplerinin geniş çaplı operasyonu sürüyor. (AA)