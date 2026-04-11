İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul, Beşiktaş Levent'te, uzun bir süredir boş olan İsrail Konsolosluğu'nun da içinde bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

İsrail konsolosluğu saldırısında çarpıcı detaylar: Ölen saldırganın IŞİD tedbiri 2024'te kaldırılmış!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınan, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta bulunan ve İsrail Konsolosluğu'nun da içinde olduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik, silahlı terör örgütü IŞİD bağlantılı teröristlerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bir şüpheliyi daha Kocaeli'nde gözaltına aldı.

Böylece hastanede tedavileri devam eden teröristler Onur Çelik ve Enes Çelik ile gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

Şüphelilerden 15'inin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürerken, 2 teröristin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. (AA)