Fatma öğretmeni öldürmüştü! Çekmeköy'de lisede saldırı düzenleyen sanık ilk kez hakim karşısında

Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren ve 6 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet Bakalım, toplamda 126 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Lise öğrencisi Furkan Samet Bakalım, okulda gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 44 yaşındaki öğretmen Fatma Nur Çelik ile 52 yaşındaki öğretmen Zeynep Aybars’ı ve 6 öğrenciyi yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Nur Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından olay yerinde gözaltına alınan sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, sanığın işlediği suçlar nedeniyle ağır cezalarla yargılanması isteniyor. Bu kapsamda, öğretmen Fatma Nur Çelik’e yönelik eylemi nedeniyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme" suçundan; yaralanan 6 kişi için ise "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

DURUŞMA SALONU DEĞİŞTİRİLDİ

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, yoğun katılım ve salonun fiziki yetersizliği nedeniyle daha geniş olan 19. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda gerçekleştirildi. Duruşma, bugün saat 11.00 itibarıyla başladı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

