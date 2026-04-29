Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Kraliyet çifti yıldönümünü böyle kutladı

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin gözde çifti Prens William ve Galler Prensesi Kate Middleton, evliliklerinin 15. yıl dönümünü duygusal bir paylaşımla kutladı. Çift, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları yeni aile fotoğrafıyla dikkat çekti.

Trump krallığını ilan etti! Beyaz Saray’daki görüntüler ortalığı karıştırdı!

Ünlü fotoğrafçı Matt Porteous tarafından Cornwall’da çekilen karede, William ve Kate’in çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte çimlerin üzerinde uzanarak gülümsedikleri görülüyor. Aileye sevimli köpeklerinin de eşlik ettiği fotoğraf, doğallığıyla beğeni topladı.

Paylaşımda kalp emojisiyle birlikte “Evliliğimizin 15. yılını kutluyoruz” notuna yer verildi. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından beğenilen fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

"O GÜNLERİ ÖZLÜYORUM"

Prens William ve Kate Middleton, 2011 yılında Londra’daki Westminster Abbey’de dünya genelinde milyarlarca kişinin izlediği görkemli bir törenle evlenmişti. Çift, evliliklerinin ilk yıllarını Galler’in Anglesey bölgesinde geçirmiş, bu süreçte Prens William Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde arama-kurtarma pilotu olarak görev yapmıştı.

O günleri özlemle anan Prens William, yakın zamanda yaptığı bir konuşmada Anglesey’de geçirdiği zamanın kendisi için çok özel olduğunu belirterek, “Orada olmak harikaydı, o günleri özlüyorum” ifadelerini kullandı.

Çiftin ilk çocukları Prens George 2013’te dünyaya gelirken, onu 2015’te Prenses Charlotte ve 2018’de Prens Louis takip etti. Kraliyet ailesi, bugün üç çocuklarıyla birlikte mutlu aile tablolarını gözler önüne sermeye devam ediyor.