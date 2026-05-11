Taksiciye iple dehşeti yaşatmışlardı: 'Pes' dedirten uyuşturucu detayı

Yayınlanma:
Eyüpsultan'da taksi şoförü Gökhan A.'nın aracına binen iki kişi tarafından boynuna ip geçirilerek gasbedildiği korku dolu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Dehşet anları büyük yankı uyandırırken polis ekipleri, saldırının uyuşturucu ticaretinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle meydana geldiğini tespit etti.

Eyüpsultan'ın Karadolap Mahallesi'nde 8 Mayıs Cuma günü, M.Y. (20) ve Y.B.K. (19) isimli şüpheliler aracına bindikleri taksi şoförü Gökhan A.'ya dehşeti yaşattı.

İPLE BOĞMAYA ÇALIŞTILAR

İddiaya göre, 34 TEJ 82 plakalı taksinin şoförü Gökhan A., uyuşturucu satın almak için daha öncede telefonda görüştüğü şüphelilerin yanına gitti. Ön koltuğa binen satıcı, taksi şoförü Gökhan A. ile önce tokalaştı ardından sohbet ederek oyaladı. Bu sırada arkadan taksiye binen diğer şüpheli, şoförün boynuna ip geçirdi. Ardından iki şüpheli taksici Gökhan A.'ya yumruklarla saldırdı.

eyupsultande-taksicinin-boynuna-ip-geci-1304622-387862.jpg

VATANDAŞLAR KURTARDI

Taksi şoförü, saldırganlardan çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan A.'yı hastanede tedavi altına altına aldı.

Taksiciyi iple boğmaya çalıştılar: Dehşet anları saniye saniye kaydedildiTaksiciyi iple boğmaya çalıştılar: Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

UYUŞTURUCU DETAYI

Korku dolu olayın ardından soruşturma başlatan ekipler, taksi şoförü Gökhan A.'nın uyuşturucu madde satın almak için saldırganlarla buluştuğunu ve taraflar arasında para anlaşmazlığı çıkması üzerine saldırının gerçekleştiğini tespit etti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

eyupsultande-taksicinin-boynuna-ip-geci-1304624-387862.jpg

Saldırı anları araç içi kamerasına dakika dakika yansıdı. Öte yandan Gökhan A.'nın saldırganların elinden vatandaşların müdahalesi sayesinde kurtulduğu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayı fark eden çevredekilerin bağırarak taksiye doğru koşması üzerine şüphelilerin kaçtığı görüldü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Jet ski ile denize açılan gençten acı haber
Jet ski ile denize açılan gençten acı haber
Havalar ısındı ortaya çıktı: Kene bir can daha aldı
Havalar ısındı ortaya çıktı: Kene bir can daha aldı
Sokak ortasında eski eş vahşeti: Kadını öldürdü!
Sokak ortasında eski eş vahşeti: Kadını öldürdü!