Taksiciye iple dehşeti yaşatmışlardı: 'Pes' dedirten uyuşturucu detayı

Eyüpsultan'ın Karadolap Mahallesi'nde 8 Mayıs Cuma günü, M.Y. (20) ve Y.B.K. (19) isimli şüpheliler aracına bindikleri taksi şoförü Gökhan A.'ya dehşeti yaşattı.

İPLE BOĞMAYA ÇALIŞTILAR

İddiaya göre, 34 TEJ 82 plakalı taksinin şoförü Gökhan A., uyuşturucu satın almak için daha öncede telefonda görüştüğü şüphelilerin yanına gitti. Ön koltuğa binen satıcı, taksi şoförü Gökhan A. ile önce tokalaştı ardından sohbet ederek oyaladı. Bu sırada arkadan taksiye binen diğer şüpheli, şoförün boynuna ip geçirdi. Ardından iki şüpheli taksici Gökhan A.'ya yumruklarla saldırdı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Taksi şoförü, saldırganlardan çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gökhan A.'yı hastanede tedavi altına altına aldı.

UYUŞTURUCU DETAYI

Korku dolu olayın ardından soruşturma başlatan ekipler, taksi şoförü Gökhan A.'nın uyuşturucu madde satın almak için saldırganlarla buluştuğunu ve taraflar arasında para anlaşmazlığı çıkması üzerine saldırının gerçekleştiğini tespit etti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anları araç içi kamerasına dakika dakika yansıdı. Öte yandan Gökhan A.'nın saldırganların elinden vatandaşların müdahalesi sayesinde kurtulduğu anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayı fark eden çevredekilerin bağırarak taksiye doğru koşması üzerine şüphelilerin kaçtığı görüldü. (DHA)