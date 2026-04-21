CHP'li Tanal'dan Tuncay Sonel tepkisi! "Belediye başkanlarına kelepçe valiye gelince..."

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin devam eden soruşturmada gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken polis memurlarının Sonel’in koluna girdiği görüldü.

MAHMUT TANAL YILMAZ TOZAN’I HATIRLATTI!

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, söz konusu görüntülerin ardından Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın adliyeye sevk görüntülerini hatırlattı.

CHP'li başkan başına bastırılarak adliyeye götürüldü

Uşak Eşme Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yılmaz Tozan adliyeye sevk edilirken tartışma yaratan görüntüler kameraya yansımış ve bir polis memurunun Tozan’ın başına eliyle bastırdığı görülmüştü. Yaşananlara tepki gösteren Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hukukta ayrıcalık olmaz, olmamalı” diyerek “Aynı soruşturmada herkese kelepçe, bir kişiye “istisna” uygulanıyorsa, orada hukuk değil, keyfilik vardır.” ifadelerini kullandı.

“BU ADALET DEĞİL AÇIK BİR AYRICALIK”

“Anayasa’nın 10. maddesi açıktır: Kimseye imtiyaz tanınamaz. Hukukun evrensel ilkesi de nettir: Suçta ve cezada eşitlik esastır.” sözlerini sarf eden Tanal, “Belediye başkanlarına kelepçe takan, hatta boynunu büken anlayış; valiye gelince koluna giriyorsa, bu adalet değil, açık bir ayrıcalıktır.” ifadelerine yer verdi.

HUKUKTA AYRICALIK OLMAZ / OLMAMALI



Suçta ve cezada eşitlik esastır.… pic.twitter.com/nW61whauwg — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 21, 2026

Tanal, sözlerinin devamında “Bu bir hata değil. Bu bir tercih. Bu, çifte hukuktur.” dedi.