ABD'den 400'ü çocuk 1100 Afgan için tartışmalı plan: Afrika’ya mı gidecekler?

ABD’de Trump yönetiminin, Afganistan’daki savaş sürecinde Amerikan güçlerine yardım eden Afganların yeniden yerleştirilmesine ilişkin tartışmalı bir seçeneği değerlendirdiği öne sürüldü. The Guardian’da yer alan habere göre, söz konusu plan kapsamında yaklaşık 1100 Afgan’ın Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne gönderilmesi ihtimali masaya geldi.

AfghanEvac adlı sivil toplum kuruluşu, ABD yönetimi içinde yürütülen görüşmelerde bu seçeneğin ele alındığını doğruladı. Kuruluşa göre listede yaklaşık 400 çocuk da bulunuyor. Grup içerisinde ABD ordusuna destek veren tercümanlar, aile üyeleri ve savaş döneminde iş birliği yapan sivillerin yer aldığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Söz konusu Afgan grubunun, yaklaşık bir yıldan uzun süredir Katar’da bekletildiği ve ABD’nin başlangıçta bu kişileri Taliban tehdidinden korumak amacıyla bölgeden tahliye ettiği ifade edildi. Ancak yeniden yerleştirme sürecinin tıkanması nedeniyle grubun geleceği belirsizliğini koruyor.

AfghanEvac yöneticisi Shawn VanDiver ise The Guardian’a yaptığı açıklamada, bu tür görüşmelerin ABD Dışişleri Bakanlığı içinde ve çevresindeki kaynaklardan kendilerine ulaştığını söyledi. VanDiver, planın resmiyet kazanıp kazanmadığının net olmadığını vurgularken, sürecin insani açıdan ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

DAHA ÖNCE DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Trump’ın daha önce Afganistan’da ABD’ye yardım eden kişilerin ülkeye yerleştirilmesi planına karşı çıktığı biliniyor. Bu son iddia ise Washington’un müttefik Afganlar için üçüncü ülke seçeneklerini değerlendirdiği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.