ABD'den 400'ü çocuk 1100 Afgan için tartışmalı plan: Afrika’ya mı gidecekler?

ABD'den 400'ü çocuk 1100 Afgan için tartışmalı plan: Afrika’ya mı gidecekler?
ABD’de Trump yönetiminin, Afganistan savaşında ABD güçlerine destek veren yaklaşık 1100 Afgan’ın, aralarında çocukların da bulunduğu bir grubun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne gönderilmesini değerlendirdiği iddia edildi. Planın, Katar’da bir süredir bekleyen bu kişilerin geleceğine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdiği bildiriliyor.

ABD’de Trump yönetiminin, Afganistan’daki savaş sürecinde Amerikan güçlerine yardım eden Afganların yeniden yerleştirilmesine ilişkin tartışmalı bir seçeneği değerlendirdiği öne sürüldü. The Guardian’da yer alan habere göre, söz konusu plan kapsamında yaklaşık 1100 Afgan’ın Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne gönderilmesi ihtimali masaya geldi.

Göç felaketinde karanlık tablo: Binlerce kişiden bir daha haber alınamadıGöç felaketinde karanlık tablo: Binlerce kişiden bir daha haber alınamadı

AfghanEvac adlı sivil toplum kuruluşu, ABD yönetimi içinde yürütülen görüşmelerde bu seçeneğin ele alındığını doğruladı. Kuruluşa göre listede yaklaşık 400 çocuk da bulunuyor. Grup içerisinde ABD ordusuna destek veren tercümanlar, aile üyeleri ve savaş döneminde iş birliği yapan sivillerin yer aldığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Söz konusu Afgan grubunun, yaklaşık bir yıldan uzun süredir Katarda bekletildiği ve ABD’nin başlangıçta bu kişileri Taliban tehdidinden korumak amacıyla bölgeden tahliye ettiği ifade edildi. Ancak yeniden yerleştirme sürecinin tıkanması nedeniyle grubun geleceği belirsizliğini koruyor.

AfghanEvac yöneticisi Shawn VanDiver ise The Guardian’a yaptığı açıklamada, bu tür görüşmelerin ABD Dışişleri Bakanlığı içinde ve çevresindeki kaynaklardan kendilerine ulaştığını söyledi. VanDiver, planın resmiyet kazanıp kazanmadığının net olmadığını vurgularken, sürecin insani açıdan ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

DAHA ÖNCE DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Öte yandan, Trump’ın daha önce Afganistan’da ABD’ye yardım eden kişilerin ülkeye yerleştirilmesi planına karşı çıktığı biliniyor. Bu son iddia ise Washington’un müttefik Afganlar için üçüncü ülke seçeneklerini değerlendirdiği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Dünya
Hürmüz’de deniz satrancı! ABD ablukasına rağmen İran'ın tanker trafiği sürüyor
Hürmüz’de deniz satrancı! ABD ablukasına rağmen İran'ın tanker trafiği sürüyor
Trump'tan İran’a zaman baskısı: Ateşkes sürecinde kritik 3–5 gün
Trump'tan İran’a zaman baskısı: Ateşkes sürecinde kritik 3–5 gün
Dedektörlerle hazine avına çıktılar: 3 bin yıllık gömüyü buldular
Dedektörlerle hazine avına çıktılar: 3 bin yıllık gömüyü buldular