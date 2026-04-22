Uzayan ateşkes kripto paraları coşturdu: 3 aydır böylesi görülmedi
Yayınlanma:
Ateşkes sürecinin ABD tarafından tek taraflı uzatılması, kripto para piyasasına hareket getirdi. Son 24 saatte 75 bin dolar sınırının altına düşen Bitcoin, ralli yaparak 78 bin 417,83 dolar seviyesinde zirve yaptı. Yükseliş sonrası 78 bin dolar civarında dans eden BTC için yeni eşik belirlendi. Bu yeni rakam, BTC'nin şubat ayında başlayan düşüşünden beri gördüğü en yüksek seviye oldu.
22 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $77.961,86 (%+2,91)
- Ethereum (ETH): $2.390,52 (%+3,49)
- Toplam piyasa değeri: 1,56 trilyon $
- 24s toplam hacim: 43,81 milyar $
- Saat: 09:26
22 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin
(BTC)
|$77.961,86
|%+2,91
|$74.852,67
|$78.417,83
|43,81 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.390,52
|%+3,49
|$2.287,38
|$2.412,13
|20,92 milyar $
22 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|MemeCore (M)
|4,34 $
|+%23,47
|Sei (SEI)
|6,132$
|+%9,63
|Monero (XMR)
|386,29 $
|+%8,85
|Dash (DASH)
|36,97 $
|+%8,06
|Monad (MON)
|3,422$
|+%7,64
22 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|DeXe (DEXE)
|13,12 $
|-%7,31
|Venice Token (VVV)
|8,87 $
|-%5,58
|LayerZero (ZRO)
|1,61 $
|-%4,05
|Canton (CC)
|1,509$
|-%3,48
22 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.873,03 TL
Gram altın satış: 6.873,91 TL
22 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 112,67 TL
Gram gümüş satış: 112,77 TL
22 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,9112 TL
Dolar satış: 44,9270 TL
Euro alış: 52,7328 TL
Euro satış: 52,7455 TL
Sterlin alış: 60,6631 TL
Sterlin satış: 60,6971 TL
22 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62.70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
22 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
