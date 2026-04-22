Uzayan ateşkes kripto paraları coşturdu: 3 aydır böylesi görülmedi

Uzayan ateşkes kripto paraları coşturdu: 3 aydır böylesi görülmedi
Yayınlanma:
Ateşkes sürecinin ABD tarafından tek taraflı uzatılması, kripto para piyasasına hareket getirdi. Son 24 saatte 75 bin dolar sınırının altına düşen Bitcoin, ralli yaparak 78 bin 417,83 dolar seviyesinde zirve yaptı. Yükseliş sonrası 78 bin dolar civarında dans eden BTC için yeni eşik belirlendi. Bu yeni rakam, BTC'nin şubat ayında başlayan düşüşünden beri gördüğü en yüksek seviye oldu.

22 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $77.961,86 (%+2,91)
  • Ethereum (ETH): $2.390,52 (%+3,49)
  • Toplam piyasa değeri: 1,56 trilyon $
  • 24s toplam hacim: 43,81 milyar $
  • Saat: 09:26

22 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$77.961,86%+2,91$74.852,67$78.417,8343,81 milyar $
Ethereum (ETH)$2.390,52%+3,49$2.287,38$2.412,1320,92 milyar $

22 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
MemeCore (M)4,34 $+%23,47
Sei (SEI)6,132$+%9,63
Monero (XMR)386,29 $+%8,85
Dash (DASH)36,97 $+%8,06
Monad (MON)3,422$+%7,64

22 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
DeXe (DEXE)13,12 $-%7,31
Venice Token (VVV)8,87 $-%5,58
LayerZero (ZRO)1,61 $-%4,05
币安人生$4,651.00-%3,38
Canton (CC)1,509$-%3,48

22 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.873,03 TL

Gram altın satış: 6.873,91 TL

22 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 112,67 TL

Gram gümüş satış: 112,77 TL

22 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,9112 TL

Dolar satış: 44,9270 TL

Euro alış: 52,7328 TL

Euro satış: 52,7455 TL

Sterlin alış: 60,6631 TL

Sterlin satış: 60,6971 TL

22 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62.70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

22 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

