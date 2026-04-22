Uzayan ateşkes kripto paraları coşturdu: 3 aydır böylesi görülmedi

Ateşkes sürecinin ABD tarafından tek taraflı uzatılması, kripto para piyasasına hareket getirdi. Son 24 saatte 75 bin dolar sınırının altına düşen Bitcoin, ralli yaparak 78 bin 417,83 dolar seviyesinde zirve yaptı. Yükseliş sonrası 78 bin dolar civarında dans eden BTC için yeni eşik belirlendi. Bu yeni rakam, BTC'nin şubat ayında başlayan düşüşünden beri gördüğü en yüksek seviye oldu.