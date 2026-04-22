Pompada nefes molası: Akaryakıtta 1 haftadır fiyatlar durgun
Akaryakıt fiyatlarında son bir haftada herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Ateşkesin petrol fiyatlarına getirdiği rahatlama devam ediyor. Ateşkes ilk ilan edildiğinde 92-93 dolar seviyesinde olan brent petrolün fiyatı ateşkesin uzamasıyla yine 93 dolardan izliyor. Ateşkes sürecinde yeni bir kriz ortaya çıkmazsa, akaryakıt fiyatları stabil ilerleyebilecek.
22 NİSAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62.70 TL
|Motorin
|71.59 TL
|LPG
|34.99 TL
22 NİSAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62.56 TL
|Motorin
|71.45 TL
|LPG
|34.39 TL
22 NİSAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63.67 TL
|Motorin
|72.71 TL
|LPG
|34.87 TL
22 NİSAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63.94 TL
|Motorin
|72.99 TL
|LPG
|34.79 TL
22 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.873,03 TL
Gram altın satış: 6.873,91 TL
22 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 112,67 TL
Gram gümüş satış: 112,77 TL
22 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,9112 TL
Dolar satış: 44,9270 TL
Euro alış: 52,7328 TL
Euro satış: 52,7455 TL
Sterlin alış: 60,6631 TL
Sterlin satış: 60,6971 TL
22 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ
22 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
