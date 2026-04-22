Pompada nefes molası: Akaryakıtta 1 haftadır fiyatlar durgun

Akaryakıt fiyatlarında son bir haftada herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Ateşkesin petrol fiyatlarına getirdiği rahatlama devam ediyor. Ateşkes ilk ilan edildiğinde 92-93 dolar seviyesinde olan brent petrolün fiyatı ateşkesin uzamasıyla yine 93 dolardan izliyor. Ateşkes sürecinde yeni bir kriz ortaya çıkmazsa, akaryakıt fiyatları stabil ilerleyebilecek.