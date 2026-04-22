Ateşkes uzadı, düşen altın fiyatları anında fırladı

ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkesin süresi dolarken düşüşe geçen altın fiyatları, ABD'nin ateşkesi tek taraflı da olsa uzatmasıyla tekrar yükselmeye başladı. İran, bugün müzakereler için ABD ile Pakistan'da masaya oturmayacak. 22 Nisan sabahı gram altın 6 bin 873,91 TL'den, ons altın ise 4 bin 759,64 dolardna işlem görüyor.