ABD uzattı İran kaçtı: Gümüş piyasası alt üst oldu
ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkesin süresi dolarken gümüş fiyatlarının ay başındaki rakamlara kadar düştüğünü gördük. Gram gümüş 108,96 TL'ye, ons gümüş ise 75,60 dolara kadar gerilemişti. Ateşkesin ABD tarafından tek taraflı da olsa uzatılması, ve İran'ın müzakere masasına oturmayacağını açıklamasıyla gümüş tekrar yükselişe geçti. Bu sabah gram gümüş 112,77 TL, ons gümüş 78,05 dolar.
22 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram
gümüş
|112,67 TL
|112,77 TL
|%1,91
|7:06
|Ons
gümüş
|77,99 $
|78,05 $
|%1,84
|7:21
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|21 Nisan 2026
|22 Nisan 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|111,31 TL
|112,77 TL
|+1,46 TL
|Ons gümüş
(satış)
|77,19 $
|78,05 $
|+0,86 $
22 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.873,03 TL
Gram altın satış: 6.873,91 TL
22 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,9010 TL
Dolar satış: 44,9244 TL
Euro alış: 52,7068 TL
Euro satış: 52,7494 TL
Sterlin alış: 60,6437 TL
Sterlin satış: 60,7022 TL
22 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62.70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
