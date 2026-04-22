ABD uzattı İran kaçtı: Gümüş piyasası alt üst oldu

Yayınlanma:
ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkesin süresi dolarken gümüş fiyatlarının ay başındaki rakamlara kadar düştüğünü gördük. Gram gümüş 108,96 TL'ye, ons gümüş ise 75,60 dolara kadar gerilemişti. Ateşkesin ABD tarafından tek taraflı da olsa uzatılması, ve İran'ın müzakere masasına oturmayacağını açıklamasıyla gümüş tekrar yükselişe geçti. Bu sabah gram gümüş 112,77 TL, ons gümüş 78,05 dolar.

22 NİSAN 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram gümüş (satış): 112,77 TL
  • Ons gümüş (satış): 78,05 $

22 NİSAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türüAlış (TL / $)Satış (TL / $)Günlük değişimSaat
Gram
gümüş		112,67 TL112,77 TL%1,917:06
Ons
gümüş		77,99 $78,05 $%1,847:21

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem21 Nisan 202622 Nisan 2026Fark
Gram gümüş (satış)111,31 TL112,77 TL+1,46 TL
Ons gümüş
(satış)		77,19 $78,05 $+0,86 $

22 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.873,03 TL

Gram altın satış: 6.873,91 TL

22 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 44,9010 TL

Dolar satış: 44,9244 TL

Euro alış: 52,7068 TL

Euro satış: 52,7494 TL

Sterlin alış: 60,6437 TL

Sterlin satış: 60,7022 TL

22 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 62.70 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT

LPG (otogaz): 34.99 TL/LT

22 Nisan 2026 Akaryakıt Fiyatları

22 Nisan 2026 BIST 100 ENDEKSİ

22 Nisan 2026 BIST 100 güncel verileri

22 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI

22 Nisan 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

