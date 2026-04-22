ABD uzattı İran kaçtı: Gümüş piyasası alt üst oldu

ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkesin süresi dolarken gümüş fiyatlarının ay başındaki rakamlara kadar düştüğünü gördük. Gram gümüş 108,96 TL'ye, ons gümüş ise 75,60 dolara kadar gerilemişti. Ateşkesin ABD tarafından tek taraflı da olsa uzatılması, ve İran'ın müzakere masasına oturmayacağını açıklamasıyla gümüş tekrar yükselişe geçti. Bu sabah gram gümüş 112,77 TL, ons gümüş 78,05 dolar.