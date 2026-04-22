Dolar alarm veriyor! 45 TL'ye bir adım kaldı
ABD'nin, İran ile olan ateşkesi tek taraflı da olsa uzaymasıyla dolar endeksinde dalgalanmalar başladı. Savaş başladığından beri MB tarafından dizginlenen dolar kuru 45 TL'ye dayandı, bugün 44,9270 TL'den işlem görüyor. Geçen hafta rekor seviyelere ulaşan euro, son 1 haftada yüzde 0,17 değer kaybetti, bu sabah 52,7455 TL'den işlem görüyor.
22 NİSAN 2026 DÖVİZ FİYATLARI HIZLI ÖZET
22 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar
(USD)
|44,9112
|44,9270
|%0,11
|7:32
|Euro
(EUR)
|52,7328
|52,7455
|-%0,10
|7:32
|Sterlin
(GBP)
|60,6631
|60,6971
|-%0,05
|7:32
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN
|Kalem
|21 Nisan 2026
|22 Nisan 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|44,8839 TL
|44,9270 TL
|+0,0431 TL
|Euro (EUR)
(satış)
|52,8533 TL
|52,7455 TL
|-0,1078 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|60,7326 TL
|60,6971 TL
|-0,0355 TL
22 NİSAN 2026 DOLAR NE KADAR?
Dolar (USD) alış: 44,9112 TL
Dolar (USD) satış: 44,9270 TL
22 NİSAN 2026 EURO NE KADAR?
Euro (EUR) alış: 52,7328 TL
Euro (EUR) satış: 52,7455 TL
22 NİSAN 2026 STERLİN NE KADAR?
Sterlin (GBP) alış: 60,6631 TL
Sterlin (GBP) satış: 60,6971 TL
22 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.873,03 TL
Gram altın satış: 6.873,91 TL
22 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 112,67 TL
Gram gümüş satış: 112,77 TL
22 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62.70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
