Dolar alarm veriyor! 45 TL'ye bir adım kaldı

ABD'nin, İran ile olan ateşkesi tek taraflı da olsa uzaymasıyla dolar endeksinde dalgalanmalar başladı. Savaş başladığından beri MB tarafından dizginlenen dolar kuru 45 TL'ye dayandı, bugün 44,9270 TL'den işlem görüyor. Geçen hafta rekor seviyelere ulaşan euro, son 1 haftada yüzde 0,17 değer kaybetti, bu sabah 52,7455 TL'den işlem görüyor.