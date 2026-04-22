ÖTV'siz araç alımında yeni şartlar yürürlüğe girdi! İşte istenen belgeler

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle, belirli şartları taşıyan engelli bireylerin ÖTV’siz araç alımında izleyeceği yol ve başvuru koşulları açıklandı.

Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf araç alımına ilişkin beklenen düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğle, özellikle yüzde 90’ın altında engeli bulunan ve ortopedik engel oranı yüzde 40 ile üzeri olan kişiler için başvuru süreci ile uygulanacak şartlar ayrıntılı biçimde belirlendi.

Düzenleme, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan bireylerin, belirlenen koşulları taşımaları hâlinde ÖTV istisnasından yararlanmasının önünü açıyor.

BAŞVURUDA HANGİ BELGELER İSTENECEK?

ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen kişinin vergi dairesine dilekçe vermesi gerekecek. Başvuruya sağlık kurulu raporunun bir örneği eklenecek. Rapor elektronik sistemden doğrulanamıyorsa, belgenin aslı ya da noter onaylı örneği sunulacak.

Başvuru dosyasında ayrıca satış faturasının, aslının aynısı olduğuna ilişkin onaylı fotokopisi de yer alacak.

ATV ithalatında 45 bin dolar sınırı! Resmi Gazete’de Birim Gümrük Kıymetleri Yenilendi

VERGİ DAİRESİ NEYİ KONTROL EDECEK?

Vergi dairesi, başvuru sırasında sağlık kurulu raporunu inceleyerek kişinin ortopedik engel oranının yüzde 40 ve üzerinde olup olmadığını değerlendirecek. Aynı zamanda, kişinin ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamadığının da net biçimde ortaya konması gerekecek.

ORTOPEDİK ENGEL DETAYI

Kişinin yalnızca ortopedik engeli varsa, raporda yazan oran esas alınacak. Ortopedik engelin yanında başka engeller de bulunuyorsa, raporda ortopedik engel için ayrı belirtilen oranın yüzde 40 ve üzeri olması gerekecek.

Birden fazla ortopedik engeli bulunan ve her bir oranı tek başına yüzde 40’ın altında kalan kişilerde ise oranlar, ilgili yönetmelikteki hesaplama yöntemine göre birleştirilecek.

Vergi dairesi rapordan oranı açık biçimde tespit edemezse, belgeyi düzenleyen hastane ya da il sağlık müdürlüğünden ayrıca doğrulama isteyebilecek.

Resmi Gazete'de şu ifadeler kullanıldı:

"Ortopedik engel oranı, malul veya engellinin sadece ortopedik engeli bulunması halinde, engellilik sağlık kurulu raporunda belirtilen orandır. Malul veya engellinin ortopedik engeli dışında başka engeli bulunması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için engellilik sağlık kurulu raporunda yer alan ortopedik engel teşhisinin karşısındaki engel oranının %40 ve üzerinde olması gerekir. Malul veya engellinin engel oranı %40’ın altında birden fazla ortopedik engelinin bulunması halinde, ortopedik engel oranları, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlenen hesaplama yöntemiyle toplanır. Vergi dairesince, engellilik sağlık kurulu raporundan ortopedik engel oranının tespit edilememesi veya hesaplanamaması halinde raporu düzenleyen hastaneden ortopedik engel oranının %40 ve üzerinde olup olmadığı teyit edilir. Bu tespitler ve engellilik sağlık kurulu raporunun geçerli ve malul veya engellinin haiz olduğu en son tarihli rapor olduğunun Sağlık Bakanlığının sistemi üzerinden elektronik ortamda teyit edilmesi (bu şekilde teyit edilemeyenlerin ilgili hastaneden/il sağlık müdürlüğünden teyit edilmesi) üzerine, istisna uygulandığını gösteren “ÖTV Ödeme Belgesi” mükellefe verilir.”

ELEKTRONİK TEYİT

Sağlık raporunun geçerli olduğu ve kişinin elindeki en güncel rapor olduğu, Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden kontrol edilecek. Elektronik doğrulama yapılamazsa, ilgili sağlık kurumundan ayrıca teyit alınacak.

Tüm inceleme tamamlandıktan sonra başvuru sahibine, istisnanın uygulandığını gösteren “ÖTV ödeme belgesi” verilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kanunda kısa süre önce yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden, engelleri nedeniyle sürücü belgesi alamayacağına karar verilen kişilere de belirli araçların ilk alımında ÖTV istisnası tanınmıştı.

Yeni tebliğle birlikte, engel oranı yüzde 90’ın altında olan; ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzeri bulunan; buna rağmen engeli nedeniyle ehliyet alamayan kişiler için uygulamanın ayrıntıları da netleşmiş oldu.

Bu hak, 10 yılda bir kez kullanılabilecek.

ARAÇTA ŞARTLAR

ÖTV muafiyetinden yararlanılacak aracın, vergiler dâhil satış bedelinin 2 milyon 873 bin 900 Türk Lirası’nı aşmaması gerekiyor. Ayrıca araç için yüzde 40 yerlilik şartı da aranacak.

Düzenleme kapsamında 2800 cc ve altı motor hacmine sahip van, panelvan, kamyonet ve pick-up tipi araçlar da alınabilecek.

Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan kişiler ise motor hacmine bakılmaksızın tüm motosiklet modellerini ÖTV’siz satın alabilecek.