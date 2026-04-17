ATV ithalatında 45 bin dolar sınırı! Resmi Gazete’de Birim Gümrük Kıymetleri Yenilendi

ATV ithalatında 45 bin dolar sınırı! Resmi Gazete’de Birim Gümrük Kıymetleri Yenilendi
Yayınlanma:
Türkiye’de arazi taşıtı (ATV) piyasasını doğrudan etkileyecek kritik bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan güncelleme ile ATV ithalatında uygulanacak birim gümrük kıymetlerinde ciddi artışa gidildi. Yeni düzenlemeye göre, motor gücü yüksek olan ATV'ler için gümrük kıymeti 44 bin 890 dolara (yaklaşık 45 bin dolar) kadar yükseltildi.

İthalat rejimindeki güncellemeler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak belirli bir GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numarası altında yer alan ATV türü araçların ithalat süreçlerini doğrudan etkileyecek bir karar açıklandı. Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre, 8703.21.10.90.19 GTİP numarası altında sınıflandırılan ve motor gücüne göre ayrıştırılan ATV’ler için yeni birim gümrük kıymetleri esas alınacak.

İŞTE MOTOR GÜCÜNE GÖRE YENİ GÜMRÜK KIYMETİ LİSTESİ

Yapılan düzenleme ile ATV'ler motor güçlerine (kW) göre beş farklı kategoride değerlendirilecek. Belirlenen yeni birim gümrük kıymetleri (ABD doları/adet bazında) şu şekildedir:

  • 18 kW’ı geçmeyenler: 5.078 Dolar
  • 18 kW’ı geçen ancak 37 kW’ı geçmeyenler: 12.000 Dolar
  • 37 kW’ı geçen ancak 75 kW’ı geçmeyenler: 25.000 Dolar
  • 75 kW’ı geçen ancak 130 kW’ı geçmeyenler: 35.000 Dolar
  • 130 kW’ı geçenler: 44.890 Dolar

Bu rakamlar, ithalat aşamasında ilgili araçların vergilendirilmesine esas tutulacak taban değerleri temsil ediyor.

YENİ DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen bu çalışma sonucunda hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete’deki yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra resmen yürürlüğe girecek. İthalatçıların ve sektör temsilcilerinin bu süre zarfında hazırlıklarını tamamlaması bekleniyor.

GÜMRÜK KIYMETİ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Pek çok vatandaşın ve ithalatçının merak ettiği "Gümrük kıymeti" kavramı, dış ticaretteki vergilendirme sisteminin temelini oluşturur.

Gümrük Kıymeti; ithal edilen bir eşyanın vergilendirilmesine esas teşkil eden nihai değerdir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre belirlenen bu değer; malın satış bedeli veya CIF (maliyet, sigorta, navlun) bedeline yapılan yasal eklemelerle oluşur. Bir başka deyişle, ürünün bedeline Türkiye sınırına kadar gerçekleşen nakliye ve sigorta giderlerinin de dahil edildiği en geniş matrah tanımıdır.

Belirlenen bu gümrük kıymetinin altında beyan edilen ithalat işlemlerinde ek vergi yükümlülükleri doğabilmektedir. Bu nedenle, açıklanan yeni rakamlar ATV piyasasındaki maliyet yapılarını doğrudan etkileyecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

