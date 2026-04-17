ÖTV'siz araç ve bedelli askerliğe düzenleme!

Ekonomiye ilişkin köklü değişiklikler içeren yeni kanun yürürlüğe girdi. Gelir vergisinden BOTAŞ’ın borçlarına, yemek yardımından kamu mallarının satışına kadar çok sayıda kritik düzenleme içeren paket, özellikle gençler ve ücretli çalışanlar için çarpıcı rakamlar barındırıyor.

BEDELLİ ASKERLİK 417 BİN LİRA

Kanunla birlikte bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında kullanılan temel tutar 240 bin TL’den 300 bin TL’ye yükseltildi.

Ancak memur aylık katsayısına endeksli hesaplama yöntemi nedeniyle, yükümlülerin ödeyeceği fiili tutar yaklaşık 417 bin TL seviyesine fırladı. Bu rakam, askerlik görevini bedelli yapmak isteyen milyonlarca genç için karşılanması güç bir maliyet oluşturdu.

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIMINDA KAPSAM GENİŞLEDİ

Engelli bireylerin araç erişimine yönelik pakete son anda eklenen düzenlemeyle, ortopedik engel oranı yüzde 40’ın üzerinde olan kişilere ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti getirildi.

Ortopedik engeli sebebiyle sürücü belgesi alamayanlar, 10 yılda bir defa olmak üzere, belirlenen fiyat sınırlarını aşmayan araçları ÖTV ödemeden satın alabilecek.

DEPREMZEDEYE "PEŞİN ÖDE" İNDİRİMİ

6 Şubat depremlerinin vurduğu illerde inşa edilen konut ve iş yerleri için borçlandırma bedellerinde peşin ödeme teşviki geldi. Borcunu 31 Aralık 2026 tarihine kadar peşin ödeyen depremzedelere, bir konut için yüzde 74, bir iş yeri için ise yüzde 48 oranında indirim sağlanacak.

KAMU TAŞINMAZLARINA ÖZELLEŞTİRME YOLU

Hazine taşınmazlarına ilişkin yapılan değişiklikle, kamu idarelerine ve bağlı kuruluşlara ait mülklerin özelleştirme kapsamına alınmasının önü açıldı. Talep edilmesi halinde bu taşınmazlar özelleştirme programına dahil edilerek satılabilecek. Satıştan elde edilen gelir, giderler düşüldükten sonra ilgili idarenin hesabına geçecek.

BOTAŞ’IN BORÇLARI SİLİNİYOR

BOTAŞ’ın (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi) Ticaret Bakanlığına olan vadesi geçmiş vergi, fon ve idari para cezası borçları, kurumun Hazine’den olan görevlendirme bedeli alacaklarından düşülerek silinecek (terkin edilecek). Bu düzenleme 31 Aralık 2026 sonuna kadar oluşacak alacakları da kapsayacak.

YEMEK YARDIMI VE BES DÜZENLEMESİ

Yemek Bedeli: İş yerinde yemek verilmeyen durumlarda, günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primine esas kazançtan muaf tutulacak.

Bu rakam her yıl yeniden değerleme oranında artacak.

BES Katkısı: İşverenlerin çalışanları adına ödediği Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkı paylarının bir bölümü sosyal güvenlik priminden istisna edilecek.

Bahis Reklamları: Şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam harcamaları artık vergi matrahından düşülemeyecek; yani gider olarak yazılamayacak.

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

Düzenlemelerin büyük bir kısmı yayım tarihi itibarıyla geçerli olurken; serbest bölgelere ilişkin hükümler 1 Ocak 2026’dan itibaren elde edilen kazançlara uygulanacak. Yükseköğretim kurumları ve bazı KDV (Katma Değer Vergisi) istisnaları ise 1 Ocak 2027’de devreye girecek.