Son dakika | TÜİK açıkladı: İpotekli konut satışı patladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ait Konut ve İş Yeri Satış İstatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

İKİNCİ EL KONUTTA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Türkiye genelinde yeni (ilk el) konut satışları Mart ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece %1,3 oranında artarak 35 bin 725 seviyesinde kaldı.

Ancak halkın daha çok yöneldiği ikinci el konut piyasasında tablo karanlık. İkinci el satışlar geçen yılın Mart ayına göre %3,6 oranında azalarak 77 bin 642'ye geriledi. Toplam satışlar içinde yeni konutların payı %31,5 olurken, ikinci el konutlar %68,5 pay aldı.

NAKİT BİTTİ, İPOTEKLİ SATIŞLAR PATLADI

İpotekli (Kredili) Satışlar: Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,9 gibi devasa bir oranda artarak 25 bin 978 oldu.

Diğer (Peşin/Senetli) Satışlar: Halkın kendi birikimiyle yaptığı satışlar ise %9,6 oranında azalarak 87 bin 389'a düştü.

Bu durum, tüketicinin artık birikimiyle değil, bankalara yüksek faizlerle borçlanarak barınma ihtiyacını karşılamaya çalıştığını ortaya koyuyor.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE 'GERÇEK' DURGUNLUK

TÜİK’in takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış verileri, piyasadaki daralmayı daha net özetledi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ilk el konut satışları yıllık bazda %1,8, ikinci el konut satışları ise %6,2 azaldı. Bir önceki aya göre yapılan kıyaslamada ise durum daha vahim; ilk el satışlar %9,6, ikinci el satışlar ise %5,5 oranında düşüş kaydetti.

YABANCIYA SATIŞTA %20'LİK SERT DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan mülk satışları, Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,0 oranında gerileyerek bin 353 oldu. Toplam satışlar içinde yabancı payı %1,2'ye kadar indi.

En çok alım yapanlar: 229 konutla Rusya Federasyonu uyruklular ilk sırada yer alırken, onları 130 konutla İranlılar ve 84 konutla Almanya'dan gelen alıcılar takip etti.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DA MANZARA AYNI: ESNAF BORCA SARILDI

Ekonominin can damarı olan iş yeri satışlarında da konut piyasasına benzer bir tablo hakim.

İlk el iş yeri satışları: %5,4 azalışla 3 bin 787'ye düştü.

İkinci el iş yeri satışları: %12,3 azalışla 9 bin 712 oldu.

Borçlu alım: İpotekli iş yeri satışları ise %60,1 gibi rekor bir artışla 698 oldu