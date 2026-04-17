Son dakika| Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel sektör ve finans dünyasının temsilcilerinden alınan yanıtlarla hazırlanan 2026 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

70 kişinin cevabına dayanan veriler, piyasanın ekonomi politikalarına olan güveninin zayıfladığını ve fiyat artış beklentilerinin kırılmadığını ortaya koydu.

ENFLASYON TAHMİNLERİNDE SERT YÜKSELİŞ

Milyonlarca ücretli çalışan ve emeklinin alım gücünü doğrudan etkileyen tüketici enflasyonu (TÜFE - Tüketici Fiyat Endeksi) beklentilerinde ciddi bir bozulma yaşandı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 olarak tahmin edilen cari yıl sonu enflasyon beklentisi, Nisan ayında yüzde 27,53 seviyesine tırmandı.

DOLAR 51 TL BARAJININ ÜZERİNE ÇIKTI

Döviz kurlarındaki artışın maliyetler üzerindeki baskısı sürerken, piyasa katılımcıları dolar tahminlerini de yukarı çekti.

Yıl sonu dolar beklentisi: Bir önceki dönemde 50,97 TL olan beklenti, bu anket döneminde 51,22 TL’ye yükseldi.

Dövize endeksli bir ekonomide doların bu seviyelerde öngörülmesi, halkın tükettiği her türlü ithal ürünün ve enerji maliyetlerinin daha da pahalanacağı anlamına geliyor.

