MediaMarkt'a rekor ceza!

Rekabet Kurumu, teknoloji perakendeciliğinin dev ismi MediaMarkt (Media Markt Turkey Ticaret Limited Şirketi) hakkında bir süredir yürüttüğü soruşturmayı karara bağladı.

Kurum, küçük ev aletleri pazarında şirketler arasında gerçekleştirilen dolaylı bilgi akışının serbest piyasa koşullarını ihlal ettiğine hükmederek, şirkete 330 milyon TL tutarında dev bir ceza uygulandığını duyurdu.

"TOPLA-DAĞIT KARTELİ" İLE FİYATLARA MÜDAHALE

Soruşturmanın odağında, "topla-dağıt karteli" olarak adlandırılan bir mekanizma yer alıyor. Kurumun resmi açıklamasına göre MediaMarkt; Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla Vatan Bilgisayar ve Teknosa gibi rakipleriyle dolaylı yoldan bilgi paylaştı.

Bu uygulama, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal eden bir "uyumlu eylem" olarak nitelendirildi. Piyasadaki fiyat ve strateji koordinasyonunu bozan bu durum, tüketicinin rekabetçi fiyatlara erişimini engelleyen bir engel olarak görüldü.

UZLAŞMAYI SEÇMEYEN ŞİRKETE TAM CEZA

Soruşturma süreci Mart 2025’te başlamış ve sektörün diğer önemli oyuncuları olan Fakir, Teknosa ve Vatan Bilgisayar, Rekabet Kurulu ile uzlaşma yoluna giderek cezalarında indirime gitmişti. Uzlaşma sonucunda:

Vatan Bilgisayar: Yaklaşık 21 milyon TL,

Teknosa: Yaklaşık 17 milyon TL,

Fakir: 26 milyon TL ceza ödemişti.

MediaMarkt ise uzlaşma yolunu tercih etmeyerek süreci devam ettirdi ve bu kararın sonucunda rakiplerine kıyasla çok daha ağır bir ceza ile karşı karşıya kaldı.Bu şirket için rekor ceza oldu.