Fahiş fiyatlara operasyon sinyali! Şirket kapatma ve hapis geliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapan şirketlere yönelik soruşturmalar başlattığı; hapis, kapatma ve lisans iptali gibi yaptırımların gündeme gelebileceği bildirildi. Yetkililer ayrıca vergi kaçakçılığına yönelik yeni süreçlerin de gündemde olduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez’in, temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen şirketlere yönelik adli sürecin başlatıldığını açıkladığı bildirildi. Söz konusu şirketler hakkında hapis cezası, faaliyet durdurma ve lisans iptali gibi yaptırımların gündeme gelebileceği belirtildi.

Dönmez’in dün adliye muhabirleriyle yaptığı toplantıda, devam eden soruşturmalar ve yeni başlatılması planlanan incelemelere ilişkin bilgi verdiği aktarıldı. Buna göre, gıda ve temel tüketim ürünlerinde aşırı fiyat uygulayan işletmelere yönelik savcılık süreçlerinin hızlandırılacağı belirtildi.

Soruşturmalarda Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK ve Rekabet Kurulu gibi kurumların raporlarının dikkate alınacağı; piyasa denetimlerinin bu çerçevede yürütüleceği kaydedildi. Kırmızı ve beyaz et ile sebze fiyatlarındaki dalgalanmaların da inceleme altına alındığı ifade edildi.

HAPİS VE KAPATMA CEZASI

Ayrıca, bir ürünün tedarik zincirinde çok sayıda el değiştirmesinin de denetim konusu olacağı ve bu tür uygulamaların hukuki yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi. Dönmez’in, serbest piyasa ilkeleri korunarak fiyat manipülasyonu tespit edilen durumlarda hapis, kapatma ve lisans iptali gibi yaptırımların uygulanabileceğini söylediği aktarıldı.

Toplantıda ayrıca, ilerleyen dönemde vergi kaçakçılığına yönelik yeni soruşturmaların da gündeme alınabileceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

