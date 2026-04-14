Tohum devlerine ceza: Fiyatta anlaşmışlar!

Yayınlanma:
Rekabet Kurulu tohum devlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, 189 milyon TL ceza kesildi. Dünya devlerinin de aralarında bulunduğu 12 tohum şirketi, fiyat listelerini ve stratejilerini birbirleriyle paylaştıklarını itiraf ederek uzlaşmaya gitti.

Rekabet Kurulu, 2024 yılının Kasım ayında hibrit sebze, meyve ve endüstriyel kornişon tohumu pazarında faaliyet gösteren şirketlere yönelik başlattığı dev soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda, tohum pazarını elinde tutan şirketlerin rakipleriyle "rekabete hassas bilgileri" paylaştığı ve fiyatları birlikte belirledikleri tescillendi.

12 ŞİRKET SUÇUNU KABUL ETTİ

BloombergHT'nin haberine göre soruşturma sürecinde köşeye sıkışan 12 şirket, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiklerini resmen kabul ederek Kurumla uzlaşma yoluna gitti. Bu itirafla birlikte, tohum fiyatlarının tarlaya inmeden önce kapalı kapılar ardında nasıl şekillendiği ortaya çıktı.

Özellikle Nunhems ve Rijk Zwaan isimli firmalar, satış fiyatlarını birlikte belirlediklerini itiraf ederken; aralarında Bayer, Syngenta ve Yüksel Tohum gibi devlerin de bulunduğu diğer firmalar ise stok seviyelerinden satış stratejilerine kadar kritik bilgileri rakiplerine sızdırdıklarını kabul etti. Uzlaşma yoluna giden bu firmaların cezalarında yüzde 25 indirim uygulandı.

4 ŞİRKETE DAHA AĞIR DARBE: CEZA YAĞDI

Uzlaşma yoluna gitmeyen veya süreçte ihlali tespit edilen diğer 4 firmaya ise ayrı cezalar kesildi. Rekabet Kurulu kararına göre;

Antalya Tarım: 44 milyon TL

Metgen: 3 milyon TL

Gautier: 736 bin TL

AD Rossen: 342 bin TL idari para cezasına çarptırıldı.

Soruşturma kapsamında tohum baronlarına kesilen toplam ceza miktarı 189 milyon TL’yi buldu.

KRİTİK BİLGİLER ELDEN ELE GEZMİŞ

Soruşturma dosyasındaki detaylar, tüketicinin neden her geçen gün daha pahalıya beslendiğini de özetliyor. Şirketlerin birbirleriyle paylaştığı bilgiler arasında şunlar yer alıyor:

Güncel fiyat listeleri,

Gelecek döneme ait satış stratejileri,

Dikim sayıları,

Stok seviyeleri.

Bu bilgilerin paylaşılması, piyasada rekabetin ortadan kalkmasına ve fiyatların yapay şekilde yüksek tutulmasına neden oluyor.

TARLA BİTKİLERİ İÇİN TEHLİKE SÜRÜYOR

Kurulun sebze ve meyve tohumuna yönelik bu operasyonu tamamlanırken, halkın temel gıdası olan buğday, arpa gibi "tarla bitkileri" tohumlarına yönelik soruşturmanın ise halen devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

