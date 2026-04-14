Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram kalkıyor mu? Yolculukların vazgeçilmeziydi

Türkiye genelinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, ekonomik kriz ve artan gider baskısı nedeniyle radikal bir değişikliğe gideceği iddia edildi.

Sosyal medya "gossip magazin" adlı hesap tarafından ortaya atılan iddiaya göre yıllardır otobüs yolculuklarının bir geleneği haline gelen ücretsiz ikram hizmetleri, birçok firma tarafından kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.

SADECE SU ÜCRETSİZ, ÇAY-KAHVE ÜCRETLİ

Sektör kaynaklarına dayandırılan habere göre yeni uygulama ile otobüslerde sunulan kek, bisküvi gibi atıştırmalıklar ile sıcak ve soğuk içecekler artık ücretsiz olmayacak.

Birçok firmanın planladığı yeni modelde yolculara yalnızca su ikram edilecek; diğer tüm yiyecek ve içecekler ise uçak yolculuklarında olduğu gibi ücret karşılığında satışa sunulacak. Henüz tüm firmaları kapsayan resmi bir karar olmadığı ancak bazı firmaların uygulamaya başladığı iddia edildi.

TEPKİ YÜKSELDİ

Haber sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar, otobüs yolculuklarındaki bu ikramların nostaljik ve geleneksel bir anlam ifade ettiğini ve kaldırılmasının doğru olmayacağını belirtti.

Öte yandan konuya ilişkin henüz resmi ya da sektörden gelen bir açıklama bulunmuyor.