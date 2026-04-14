Son dakika | IMF Türkiye tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), "Nisan 2026 Dünya Ekonomik Görünüm" raporunu yayımlayarak Türkiye ekonomisine yönelik beklentilerini güncelledi. Ocak ayında yapılan tahminlerin üzerinden daha üç ay geçmeden gelen 0,8 puanlık dev revizyon geldi.

0,8 PUANLIK SERT DÜŞÜŞ

IMF, Türkiye’nin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,2’den yüzde 3,4’e indirdi. Bu revizyonun arkasında, 2025 yılında ekonominin beklenenden zayıf kalması ile petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki fahiş artışların üretim üzerindeki baskısı yatıyor. 2027 yılı için öngörülen yüzde 3,5’lik büyüme oranı ise Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu istihdam artışını sağlamaktan çok uzak bir seviyede kaldı.

ENFLASYONDAN KÖTÜ HABER

İktidarın "düşecek" dediği enflasyon konusunda IMF’nin verileri çok daha temkinli ve karamsar. Rapordaki enflasyon öngörüleri şöyle şekillendi.

2025: Yüzde 34,9 (Tahmin)

2026: Yüzde 28,6

2027: Yüzde 21,4

CARİ AÇIK VE İŞSİZLİK KRONİKLEŞİYOR

IMF, cari işlemler dengesinin 2026’da GSYH’nın (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) yüzde –2,8’i seviyesinde açık vereceğini öngördü. İşsizlik tarafında ise durum daha vahim; 2027 yılında işsizlik oranının yüzde 8,7’ye yükselmesi bekleniyor.

Küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin Türkiye gibi enerji ithal eden ülkeleri olumsuz etkilediğini vurgulanan raporda Avrupa ülkelerine dair şu beklentiler yer aldı:

Almanya: 2026 yılında yüzde 0,8 büyüme, yüzde 2,7 enflasyon ve yüzde 3,9 işsizlik.

Fransa: Yüzde 0,9 büyüme, yüzde 1,8 enflasyon ve yüzde 7,9 işsizlik.

İtalya: Yüzde 0,5 büyüme, yüzde 2,6 enflasyon ve yüzde 6,0 işsizlik.

Euro Bölgesi Geneli: 2026 yılında büyüme tahmini yüzde 1,1, enflasyon yüzde 2,6 ve işsizlik yüzde 6,2.

İspanya yüzde 2,1 büyüme ve yüzde 3,0 enflasyon beklentisiyle öne çıkarken, Yunanistan’da işsizlik oranının yüzde 7,4, büyümenin ise yüzde 1,8 olacağı tahmin ediliyor. Hollanda ve İrlanda gibi ülkelerde büyüme oranlarının yüzde 1,2 ile yüzde 2,5 arasında değişmesi, enflasyonun ise yüzde 3 bandında kalması bekleniyor.