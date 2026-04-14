DİSK, 1 Mayıs afiş ve bildirisini yayımladı

DİSK, 1 Mayıs afiş ve bildirisini yayımladı
DİSK, 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken yayımladığı bildiri ve afişlerle emek, barış ve adalet vurgusu yaparak Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs alanlarına çağrı yaptı. “Cumhuriyet sahipsiz değil” mesajının öne çıktığı bildiride, ekonomik kriz, adaletsizlik ve düşük alım gücüne dikkat çekilerek işçilerin örgütlü mücadele çağrısı yinelendi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken afiş ve bildirisini kamuoyuyla paylaştı.

1 Mayıs için adres Taksim Meydanı! Sendikalar ortak kararı duyurdu1 Mayıs için adres Taksim Meydanı! Sendikalar ortak kararı duyurdu

Emek, Barış, Adalet! Cumhuriyet sahipsiz değil!” ve “İşçiler birleşir, bu düzen değişir!” sloganlarının yer aldığı çağrıda, Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs’ta alanlara çağrı yapıldı. Bildiride emekçilerin birlik ve dayanışma vurgusu öne çıkarılırken, işçilerin hakları için mücadele vurgusu öne çıktı.

"CUMHURİYET’İN SAHİPSİZ OLMADIĞINI GÖSTERMEK İÇİN HAYDİ 1 MAYIS’A!"

DİSK'in 1 Mayıs bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Bugün işçiler ve emekçiler olarak ülkemizdeki ekonomik ve toplumsal krizin ağır sonuçlarını yaşıyoruz. Emperyalist kapitalist sistemin emekçilere sunabileceği hiçbir gelecek, hiçbir umut kalmamıştır. Dünyanın dört bir yanında işçilere, emekçilere, yoksul halklara çatışmalar, savaşlar ve baskı rejimleri dayatılıyor. Bu düzene bizim yanıtımız işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde, dünyanın dört bir yanındaki alanlarda bir araya gelmek olacaktır. Ekmek, barış ve adalet için tüm dünyada tek ses, tek yürek olacağız.

Ülkemizde de sorunlarımızın çözümü ancak işçi sınıfının örgütlü mücadelesiyle mümkündür. Bu düzen, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapıyor. Enflasyon, adaletsiz vergi sistemi ve zamlar, gelirimizi ve alım gücümüzü eritiyor; soframızdan eksiltiyor. Üretiyoruz ama hakça pay alamıyoruz. Çalışıyoruz ama insanca yaşayamıyoruz. Patronumuzdan çok vergi veriyoruz ama ülke kaynakları bizim için değil sermaye için harcanıyor. Cumhuriyet’in sahipsiz olmadığını göstermek için haydi 1 Mayıs’a! Ekmek, barış ve demokrasi için haydi 1 Mayıs'a."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram kalkıyor mu? Yolculukların vazgeçilmeziydi
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram kalkıyor mu? Yolculukların vazgeçilmeziydi
Son dakika | IMF Türkiye tahminini düşürdü
Son dakika | IMF Türkiye tahminini düşürdü