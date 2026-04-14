DİSK, 1 Mayıs afiş ve bildirisini yayımladı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken afiş ve bildirisini kamuoyuyla paylaştı.

“Emek, Barış, Adalet! Cumhuriyet sahipsiz değil!” ve “İşçiler birleşir, bu düzen değişir!” sloganlarının yer aldığı çağrıda, Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs’ta alanlara çağrı yapıldı. Bildiride emekçilerin birlik ve dayanışma vurgusu öne çıkarılırken, işçilerin hakları için mücadele vurgusu öne çıktı.

DİSK'in 1 Mayıs bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Bugün işçiler ve emekçiler olarak ülkemizdeki ekonomik ve toplumsal krizin ağır sonuçlarını yaşıyoruz. Emperyalist kapitalist sistemin emekçilere sunabileceği hiçbir gelecek, hiçbir umut kalmamıştır. Dünyanın dört bir yanında işçilere, emekçilere, yoksul halklara çatışmalar, savaşlar ve baskı rejimleri dayatılıyor. Bu düzene bizim yanıtımız işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde, dünyanın dört bir yanındaki alanlarda bir araya gelmek olacaktır. Ekmek, barış ve adalet için tüm dünyada tek ses, tek yürek olacağız.

Ülkemizde de sorunlarımızın çözümü ancak işçi sınıfının örgütlü mücadelesiyle mümkündür. Bu düzen, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapıyor. Enflasyon, adaletsiz vergi sistemi ve zamlar, gelirimizi ve alım gücümüzü eritiyor; soframızdan eksiltiyor. Üretiyoruz ama hakça pay alamıyoruz. Çalışıyoruz ama insanca yaşayamıyoruz. Patronumuzdan çok vergi veriyoruz ama ülke kaynakları bizim için değil sermaye için harcanıyor. Cumhuriyet’in sahipsiz olmadığını göstermek için haydi 1 Mayıs’a! Ekmek, barış ve demokrasi için haydi 1 Mayıs'a."