BIST 100 ateşkesin uzamasıyla yükselişe geçti
Borsa İstanbul, dünü yükselişte açılıp, 100 küsür puan düşerek 14 bin 375,40 puanla kapamıştı. Bist 100 endeksi bugüne yüzde 0,58 yükselişle 83,49 puan artarak 14 bin 458,89 puandan başladı. Ateşkesin uzamasının borsada olumlu rüzgarlar estirerek dün yaşanan düşüşleri tatil öncesinde kapatması bekleniyor.
22 NİSAN 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET
- BIST 100: 14.458,89
- Değişim: %0,58 (+83,49)
- Açılış: 14.458,89
- İşlem hacmi: 77,7 milyar TL
- Saat: 09:55
22 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|14.458,89
|Değişim
|%0,58 (+83,49)
|Önceki kapanış
|14.375,40
|İşlem hacmi
|77,7 milyar TL
|Saat
|9:55
22 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BORLS
|8,49
|+9,97
|ATEKS
|101,40
|+7,87
|PENGD
|15,01
|+7,14
|ANELE
|44,78
|+6,37
|BIGEN
|14,69
|+5,99
22 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|EDATA
|18,02
|-9,99
|SMRVA
|86,95
|-9,99
|TERA
|289,00
|-9,97
|KONTR
|11,70
|-9,93
|ENSRI
|19,50
|-5,16
22 NİSAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|TERA
|289,00
|132.858.213,00
|SASA
|3,09
|123.180.208,05
|THYAO
|329,50
|111.803.633,50
|KONTR
|11,70
|72.607.158,00
|TUPRS
|253,75
|59.455.401,25
22 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.873,03 TL
Gram altın satış: 6.873,91 TL
22 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 112,67 TL
Gram gümüş satış: 112,77 TL
22 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 44,9112 TL
Dolar satış: 44,9270 TL
Euro alış: 52,7328 TL
Euro satış: 52,7455 TL
Sterlin alış: 60,6631 TL
Sterlin satış: 60,6971 TL
22 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 62.70 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 71.59 TL/LT
LPG (otogaz): 34.99 TL/LT
22 Nisan 2026 KRİPTO PİYASASI
