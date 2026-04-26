Yoğun bakımdan çıkan ünlü şarkıcı son durumunu açıkladı: Yüzü çürümeye başlamıştı!

Sanat dünyasından paylaştığı vefat ve hastalık haberleri nedeniyle "felaket tellalı" olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz hafta köpeğini gezdirirken Pitbull saldırısına uğradı.

14 Nisan’da yaşanan olayın ardından, Akay'da halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit enfeksiyonu gelişti.

Burnundan 2 santimetrelik bir parça kopan sanatçının, operasyonla yerine dikilen dokuları bakteri nedeniyle tahrip olmaya ve çürümeye başladı.

Akay, burundaki kanamanın şiddetlenmesi ve solunum sıkıntısı başlaması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

1,5 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Durumunun ciddiyetini koruması üzerine yoğun bakımda tedavi gören Onur Akay, 1,5 günün ardından taburcu edildi.

"BURNUMDAN VE DUDAĞIMDAN YARALANDIM"

Yaşadığı saldırıyı anlatan Akay, olayın bir anda geliştiğini belirterek şunları söyledi:

"Birden bire karşıdan bize doğru koşmaya başladı. Yaklaşınca pitbull olduğunu anladım. Ben tabii Leo'yu ısırmasın diye onu öyle bir fırlatmışım ki top gibi uçtu. O anda pitbull benim yüzüme atladı. Burnumdan ve dudağımdan yaralandım. Dudağıma 3 dikiş atıldı, burnumda da 9 tane dikiş vardı"

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akay, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: