Yoğun bakımdan çıkan ünlü şarkıcı son durumunu açıkladı: Yüzü çürümeye başlamıştı!

Yayınlanma:
Pitbull saldırısının ardından “et yiyen bakteri” kaparak yoğun bakıma alınan ses sanatçısı Onur Akay, entübe edilmişti. Yoğun bakım sürecini atlatan Akay, sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

Sanat dünyasından paylaştığı vefat ve hastalık haberleri nedeniyle "felaket tellalı" olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz hafta köpeğini gezdirirken Pitbull saldırısına uğradı.

14 Nisan’da yaşanan olayın ardından, Akay'da halk arasında “et yiyen bakteri” olarak bilinen nekrotizan fasiit enfeksiyonu gelişti.

Burnundan 2 santimetrelik bir parça kopan sanatçının, operasyonla yerine dikilen dokuları bakteri nedeniyle tahrip olmaya ve çürümeye başladı.

Akay, burundaki kanamanın şiddetlenmesi ve solunum sıkıntısı başlaması üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

1,5 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Durumunun ciddiyetini koruması üzerine yoğun bakımda tedavi gören Onur Akay, 1,5 günün ardından taburcu edildi.

Altaylı futbolculardan Ata Demirer’e sürpriz!Altaylı futbolculardan Ata Demirer’e sürpriz!

"BURNUMDAN VE DUDAĞIMDAN YARALANDIM"

Yaşadığı saldırıyı anlatan Akay, olayın bir anda geliştiğini belirterek şunları söyledi:

"Birden bire karşıdan bize doğru koşmaya başladı. Yaklaşınca pitbull olduğunu anladım. Ben tabii Leo'yu ısırmasın diye onu öyle bir fırlatmışım ki top gibi uçtu. O anda pitbull benim yüzüme atladı. Burnumdan ve dudağımdan yaralandım. Dudağıma 3 dikiş atıldı, burnumda da 9 tane dikiş vardı"

SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Akay, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Beni merak eden çok değerli yakınlarım, dostlarım, arkadaşlarım ve takipçilerim... Çok şükür antibiyotikler etki etti ve şu an çok iyiyim. Enfeksiyonu vücudum yendi. Ödemlerim azaldı, inşallah yaralarım da zamanla düzelecek.''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Magazin
Bertuğ Yıldırım’dan kafa karıştıran hamle! Sessizliğini böyle bozdu
Bertuğ Yıldırım’dan kafa karıştıran hamle! Sessizliğini böyle bozdu
Altaylı futbolculardan Ata Demirer’e sürpriz!
Altaylı futbolculardan Ata Demirer’e sürpriz!