Altaylı futbolculardan Ata Demirer’e sürpriz!

3’üncü Lig’de sezonu kümede kalarak tamamlayan Altay’da teknik direktör Mehmet Can Karagöz ve takım kaptanları Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah, İzmir’de ünlü komedyen Ata Demirer ile tesadüfen bir araya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, Demirer’e isminin yazılı olduğu 35 numaralı formayı hediye etti.

Altay’a olan ilgisi bilinen Ata Demirer için kısa sürede özel bir sürpriz hazırlandı. Karagöz’ün kulüp malzemecisiyle iletişime geçmesi üzerine, forma, eşofman ve tişört gibi lisanslı ürünler temin edildi.

İsme özel 35 numaralı forma, yaklaşık 45 dakika içinde hazırlanarak Urla’ya ulaştırıldı.

DEMİRER’DEN DESTEK MESAJI

Geçmişte Altay lisanslı ürün mağazasından alışveriş yaptığı ve siyah-beyazlı kulübe olan sempatisini dile getirdiği bilinen Demirer, futbolcuların jesti karşısında memnuniyetini ifade etti.

Altaylı futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren ve kulübe davet edilen Demirer, "Kümede kaldığınız için sizi tebrik ederim. Daha iyi yerlere geleceğinize inanıyorum. Yakında görüşeceğiz" sözleriyle yeni sezon öncesi başarı dileklerini iletti. (DHA)