İbrahim Tatlıses'in serveti ortaya çıktı! "Her şeyi devlete bıraktım" demişti

Safra kesesi ameliyatının ardından hastaneden taburcu edilen İbrahim Tatlıses, çıkışta yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Vasiyetine ilişkin soruya "Her şeyi devlete bıraktım. Kuruş yok" yanıtını vermesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bu açıklamanın ardından Tatlıses’in mal varlığına ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Tatlıses’in mal varlığı şu şekilde sıralandı;

Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkan

Fikirtepe’de 4 daire

İstanbul’un çeşitli semtlerinde 5 daire

Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar

İzmir’de 5 lüks daire

Bodrum’da 12 villa ve dev bir arsa

İşsiz kalan Türkiye güzeli fırıncı oldu!

"LİSTE EKSİK" AÇIKLAMASI GELDİ

Ortaya çıkan servet listesi gündem olurken, İbrahim Tatlıses’in asistanı Tuğçe Korkmaz canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Gel Konuşalım programında konuşan Korkmaz, listede eksikler olduğunu belirtti.

Fikirtepe'de evleri olmadığını söyleyen Korkmaz, "Aslında liste eksik. Arabaları, saatleri ve otelleri listede yok" dedi.

İbrahim Tatlıses ile ilişkisi olduğunda dair iddiaları da reddeden Korkmaz, “İbrahim Bey ile aramızda bir aşk yok. Zaten evleneceğim, siz de göreceksiniz" açıklamasında bulundu.