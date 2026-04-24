İbrahim Tatlıses'in serveti ortaya çıktı! "Her şeyi devlete bıraktım" demişti

İbrahim Tatlıses'in serveti ortaya çıktı! "Her şeyi devlete bıraktım" demişti
Hastane çıkışı vasiyetine ilişkin açıklama yapan İbrahim Tatlıses, "Her şeyi devlete bıraktım" ifadelerini kullanmıştı. Canlı yayına bağlanan asistanı Tuğçe Korkmaz, Tatlıses'in mal varlığını açıkladı.

Safra kesesi ameliyatının ardından hastaneden taburcu edilen İbrahim Tatlıses, çıkışta yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Vasiyetine ilişkin soruya "Her şeyi devlete bıraktım. Kuruş yok" yanıtını vermesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bu açıklamanın ardından Tatlıses’in mal varlığına ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Tatlıses’in mal varlığı şu şekilde sıralandı;

  • Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkan
  • Fikirtepe’de 4 daire
  • İstanbul’un çeşitli semtlerinde 5 daire
  • Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar
  • İzmir’de 5 lüks daire
  • Bodrum’da 12 villa ve dev bir arsa

"LİSTE EKSİK" AÇIKLAMASI GELDİ

Ortaya çıkan servet listesi gündem olurken, İbrahim Tatlıses’in asistanı Tuğçe Korkmaz canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Gel Konuşalım programında konuşan Korkmaz, listede eksikler olduğunu belirtti.

Fikirtepe'de evleri olmadığını söyleyen Korkmaz, "Aslında liste eksik. Arabaları, saatleri ve otelleri listede yok" dedi.

İbrahim Tatlıses ile ilişkisi olduğunda dair iddiaları da reddeden Korkmaz, “İbrahim Bey ile aramızda bir aşk yok. Zaten evleneceğim, siz de göreceksiniz" açıklamasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

