İşsiz kalan Türkiye güzeli fırıncı oldu!

2022’de Best Model Türkiye yarışmasında derece elde eden ve “Best Güneydoğu Anadolu” seçilen Irmak Öztaş, aynı sene Güney Kore'de düzenlenen 31'inci World Miss University yarışmasında da ülkemizi temsil etmişti.

Ancak Öztaş, modellikten sonra bambaşka bir mesleğe yöneldi. Bir dönem podyumlarda yer alan Öztaş, yaşadığı işsizlik sürecinin ardından fırında çalışmaya başladı.

PODYUMDAN FIRIN TEZGAHINA

Üniversite eğitimini mütercim tercümanlık alanında tamamlayan Öztaş, 7 ay işsiz kaldıktan sonra İzmir Göztepe’de bir fırında tezgahtar olarak çalışmaya başladı. Sosyal medya paylaşımında ise bu süreci şu sözlerle anlattı:

"Mütercim tercümanlık mezunu eski Miss Turkey'sindir. Ama 7 ay işsiz yattıktan sonra fırında tezgahtar olup mutluluğu esnaflıkta bulmuşsundur."

Rus kadın oyunculardan şıklık yarışı! Moskova Film Festivali’nde kırmızı halı geçidi

"BURADA MUTLUYUM MAĞDUR OLDUĞUM BİR DURUM YOK"

Habertürk'e konuşan Öztaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sektör epey zorlu. Özellikle katıldığım yarışmalarda da yaşadığım şeylerden ötürü biraz sektörden soğudum. Uzun süre modellik yaptım. Onun dışında zaten halihazırda 7 aydır işsizdim. Burada fırındaki iş konusunu duydum.

Daha önce hiç yapmadığım bir şey olduğu için beni de biraz böyle zorlasın istedim. Açıkçası biraz da fiziksel olarak da yorulmak istedim, yeni bir şey denemek istedim. Burada mutluyum mağdur olduğum bir durum yok. Gayet keyfim yerinde. Çalışıyorum, ekmeğimi çıkarıyorum.

FIRINDA ÇALIŞMAYA NASIL BAŞLADI?

Benim gibi İstanbul'a taşınıp sonrasında İzmir'e dönen bir arkadaşım var; Mert Topuz... Kendisi de iki yıldır bu fırında çalışıyor. Kendisiyle konuşurken işsizlikten bahsediyordum, dedim; 'Fırında eğer yer varsa ben de geleyim' dedim. Böylelikle fırında çalışmaya başladım.

"MESLEK OLARAK EN KEYİF ALDIĞIM ALAN OYUNCULUK"

"Teklif gelirse mesleğe geri döner misiniz? sorusuna da yanıt veren Öztaş, şöyle dedi: