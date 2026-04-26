Manifest 231 gün sonra sahneye çıktı: Soruşturmanın ardından ilk kez!

6 Eylül'de verdikleri konserin ardından haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubu, 231 gün sonra ilk kez sahneye çıktı.

6 Eylül 2025'te Küçükçiftlik Park'ta konser veren Manifest grubu hakkında konser görüntüleri nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Soruşturmanın ardından Türkiye turnesini iptal eden grup tam 231 gün sonra sahneye çıktı.

Aylar sonra konser veren grup Kıbrıs'ta sevenlerinin karşısına çıkarken, sosyal medya hesaplarından "Uzun bir aradan sonra ilk konserimiz! Sahnedeyiz" şeklinde paylaşım yapıldı.

Sosyal medyada, grubun koreografilerde değişikliğe gittiği ve bazı hareketlerin çıkarıldığı şeklinde paylaşımlar yapıldı.

NE OLMUŞTU?

“Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla yargılanan grup üyelerinin her birine (Esin Bahat, Hilal Yelekli, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak) 3 ay 22’şer gün hapis cezası verildi.

Hükmün açıklanması geri bırakılırken “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

