Açlık grevindeki madencilere bir destek de Resul Emrah Şahan’dan geldi! “Demir kapılar ardında olsam da…”

Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi madencilerin, ödenmeyen ücret ve tazminatlarını alabilmek amacıyla başlattığı açlık grevi Ankara Kurtuluş Parkı’nda devam ederken madencilere bir destek de tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dan geldi.

400 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şahan da, günlerdir Ankara’da haklarını arayan maden işçilerine, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla destek verdi.

“EMEK MESELESİ BİR SİYASİ KÜLTÜR MESELESİDİR”

Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Maden emekçilerinin Ankara’da devam eden mücadelesi bize şunu açıkça gösteriyor: Bu ülkede emek meselesi, aynı zamanda bir siyasi kültür meselesidir.” ifadelerini kullandı.

“Emeğin hakkını güvence altına alamayan, yurttaşı güçsüz bırakan, sermayeyi korurken çalışanı belirsizliğe terk eden bir yönetim anlayışının, güçlü bir devlet aklıyla bağdaşması mümkün değildir.” sözlerini sarf eden Şahan, “Bizim ihtiyacımız olan şey, yurttaşı güçlendirerek güçlenen yeni bir kamusal akıldır.” dedi.

Sözlerinin devamında, “Belirsizliklerle, dışa bağımlılıkla, ekonomik krizle ve yoksullukla: alın terine değer vererek, hakkı teslim ederek, kimseyi yalnız bırakmayarak, toprağa, insana, kente ve cana eşit davranarak başa çıkabiliriz.” diyen Şahan, “Doğayı talan edilecek bir kaynak; kenti rant alanı, emeği maliyet kalemi olarak gören bir düzen adil değildir.” ifadelerine yer verdi.

“SONUNA DEK MADEN İŞÇİLERİMİZİN YANINDAYIM”

Resul Emrah Şahan “Adalet; ancak yurttaşın güçlü olduğu, emeğin korunduğu ve devletin herkes için eşit işlediği bir düzende mümkündür. Siyasi kültürü değiştirmek zorundayız.” ifadelerini kullanarak “Bu ülke, yurttaşını ve emeğini güçlendirdiği ölçüde güçlenecek.” açıklamasında bulundu.

Şahan, sözlerini “Dört duvar arasında, demir kapılar ardında olsam da; sonuna dek maden işçilerimizin ve ailelerinin yanındayım.” ifadeleriyle noktaladı.