Madencilerin açlık grevi 7. gününde! Bir işçi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin direnişi 14. gününde, açlık grevi 7. gününde Kurtuluş Parkı’nda devam ediyor. Bugün grevde rahatsızlanan bir madenci daha hastaneye kaldırıldı.

SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçilerinin Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek başlattığı direniş 15. gününde devam ediyor. Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde sürdürülen eylem kapsamında işçiler açlık grevinin 7. gününde.

DİRENİŞ KISMİ SONUÇ VERDİ: ÜCRETLERİN BİR KISMI ÖDENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika yetkilileri ve işveren temsilcileri arasında yapılan görüşmenin ardından şirket tarafından açıklama yapıldı. İşçilerin alacaklarının 366 milyon liralık kısmı hesaplara yattı. Kalan kısmın ise önümüzdeki hafta tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği ifade edildi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada eylemlerin tüm alacakların tamamlanması ile biteceği bildirildi.

BUGÜN BİR MADENCİ DAHA RAHATSIZLANDI

Toplu şekilde gözaltılar, 'açım' diyen madenciye yapılan çok sert müdahale, biber gazlı müdahalelerin gölgesinde bugün açlık grevindeki bir madenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI

Bağımsız Maden İş, 1 işçinin rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Açıklamada, "Memleketin başkentinde, herkesin gözü önünde yüzlerce madenci en temel hakları için bir haftadır açlık grevinde. Artık konuşmakta bile zorlanıyorlar. Bir madenci daha bu sabah rahatsızlandı. Bunun adı zulümdür, bunun adı alçaklıktır" ifadeleri kullanıldı.

Bir başka işçi de alacaklarının tamamının yatırılmadığı söyledi. İşçi, "Kamuoyunda yanlış bilgi olmasın. Bizlere yatan paralar alacağımızın 50'de 1'i. Maaşlarımızın bile tamamı yatırılmadı. 6 maaş alacağı olan arkadaşımızın 1-2 veya 3 maaşı yatırıldı. Başka haklarımız yatırılmadı" denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

