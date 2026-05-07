Erdoğan: Cezayir ile ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Tebbun; ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Türkiye ile Cezayir arasında pek çok alanda iş birliği anlaşmaları imzalandı. Erdoğan ve Tebbun anlaşmaların imza törenine katıldı.

"CEZAYİR İLE TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR"

Taraflar arasında imzalanan 8 iş birliği anlaşmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Cezayir ile ticaret hacmi hedeflerinin 10 milyar dolar olduğunu belirtti.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Sayın Tebbun ile son olarak Cezayir'de bir araya gelmiş, yüksek düzeyli iş birliği konseyimizi ilan etmiştik. Bugün kendileri ile beraber ilk toplantımıza başkanlık ettik ve kardeşliğimizi ileri düzeye taşıyacak kararlar aldık. Cezayir ile iş birliğimiz gelişiyor. Cezayir ile ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar."

"Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini ortak tarihimizden kaynaklanan karşılıklı saygı ve sevgi teşkil ediyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede benimsediğimiz ortak tavırda da görüyoruz. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le iş birliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız."

"2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir’de 1.600'ü aşkın firmamız, 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz."

"Bugün Ankara’da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler, yeni iş birliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör iş birliklerine yenilerini ekleyeceğiz."

"SAVAŞ ENERJİ PİYASASINI ETKİLİYOR"

"İsrail saldırganlığı; bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. İsrail’in tahrik ve tertipleri ile başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir ortaklıklar geliştirdik. Gelinen aşamada başta doğal gaz olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli iş birliğimizi güçlendiriyoruz."

"Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanında ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki iş birliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeye başlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir’in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında iş birliğimizin, hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

"KAZAN-KAZAN ANLAYIŞIYLA DEVAM EDECEĞİZ"

"Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine de büyük önem veriyoruz. Sayın Tebbun’la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde de bulunduk. Cezayir ile Afrika’yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum."

"Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye’nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye’nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir ile kazan-kazan anlayışı içinde dostluk ve iş birliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz. Aziz kardeşim Sayın Tebbun ve kıymetli heyetine ülkemizi ziyaretleri için teşekkür ediyorum."