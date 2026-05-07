Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi Rize olarak açıklandı.

Mart 2025'ten bu yana tam 107 kez gerçekleştirilen mitinglerin 108'incisinin cumartesi günü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenleneceği duyuruldu.

Son dakika | Özgür Özel'den Karabük'te iktidar mesajı: Sandık gelecek, bu meydan hakkını alacak!

Saat 13.30'da, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da memleketi olan Rize'de düzenlenecek mitinge ilişkin CHP'den şu açıklama yapıldı:

"Cumartesi günü, Karadeniz’in yeşiline, çayın bereketine ev sahipliği yapan Rize’de buluşuyoruz! Milletimizi geçim derdine, adaletsizliğe ve umutsuzluğa mahkûm eden bu kara düzene karşı hep birlikte Türkiye’nin dört bir yanında ses yükseltiyoruz.

Biliyoruz ki artık birilerinin kalesi kalmamıştır. Memleketin her bir köşesi milletin kalesidir! Milletin kalesi Rize’de omuz omuza mücadeleyi büyütüyoruz!"