Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği üniversitede açıklama: Bu millet sandıkla konuşur

Akın Gürlek'ten İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği üniversitede açıklama: Bu millet sandıkla konuşur
Yayınlanma:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği İstanbul Üniversitesi'nde 'Siyaset Okulu' programında konuştu. Gürlek burada yaptığı konuşmada, "Bu millet sandıkla konuşur, iradesini yeniden ortaya koyar" ifadelerini kullandı.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB soruşturması kapsamında 23 Mart 2025’ten bu yana Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. 18 Mart’ta, İstanbul Üniversitesi’nden 31 yıl önce almaya hak kazandığı diploması iptal edilen İmamoğlu, bu işlemin durdurulması için dava açtı. İmamoğlu’nun mezun olduğu üniversiteye ise Adalet Bakanı Akın Gürlek davet edildi.

AKIN GÜRLEK'TEN SANDIK MESAJI

Ekrem İmamoğlu'nun diploması için, “Burada yürüyen bir hukuk zinciri vardı. YÖK incelemelerini yaptı. Bu kadar usulsüzlük varken, bunları görmezden gelseydik, biz görevi ihmal etmiş olurduk” ifadeleri ile gündeme gelen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın da katıldığı Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen Siyaset Okulu programında konuşan Akın Gürlek, sandık mesajı verdi.

yeni-proje-65.jpg

"BU MİLLET SANDIKTA KONUŞUR"

Gürlek, 12 Eylül 1980 darbesi ile siyasetin askıya alındığını, milletin iradesinin yok sayıldığını hatırlatıp millet aklının her defasında ayağa kalkarak vesayet duvarını yıktığını kaydetti.

Milletin elindeki tek argüman olan hür seçim atmosferini çok iyi kullandığını kaydeden Gürlek şu şekilde konuştu:

"Darbecilerin ve cuntacıların anlayamadığı şudur; tarihin onlara yaptıklarının yanlış olduğunu defalarca yüzlerine vurulmasına rağmen milletimizin teslim olmayışı, geri çekilmeyişi, aşağılanma hislerinin yok oluşu ve millet aklının her defasında ayağa kalkarak vesayet duvarını yıkabilmesi tarihi bir gerçek olarak her seferinde ortaya konulmuştur. Zamanı geldiğinde milli iradenin yansıdığı seçim sandığının kurulmasıyla birlikte millet elindeki tek argüman olan hür seçim atmosferini çok iyi kullanmayı bilmiştir. Bu millet sandıkla konuşur, iradesini yeniden ortaya koyar, kendisine çizilmek istenen sınırları aşmasını bilir ve her seferinde kendi içinden yeni bir başlangıç iradesi çıkararak yoluna devam eder." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Türkiye
Hırsızlar polisin dikkatiyle yakalandılar! Suç makinesi çıktılar
Hırsızlar polisin dikkatiyle yakalandılar! Suç makinesi çıktılar
Trafikte tartaklandı: Tehdit edildi üstüne sanık oldu!
Trafikte tartaklandı: Tehdit edildi üstüne sanık oldu!
Cezaevinde yatıp çıktı İran numarasından arayıp tehdit ediyor
Cezaevinde yatıp çıktı İran numarasından arayıp tehdit ediyor