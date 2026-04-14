Kanlı okul baskınında valilikten açıklama: 4 yönetici görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa Valiliği, Siverek'te 16 kişinin yaralandığı okul baskını ile ilgili soruşturma kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir okula düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden 4 yöneticinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

OKUL BASKININDA YARALANAN 7 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği belirtildi.

Yaralılardan 3'ü ağır, 9 kişinin tedavisinin Şanlıurfa'daki hastanelerde sürdüğü ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

NE OLMUŞTU?

İlçeye bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi’ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, okulun eski bir öğrencisi tarafından düzenlenen saldırıda, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

Olayın ardından intihar eden saldırganın günler öncesinden sosyal medya üzerinden tehdit mesajları paylaştığı saptandı. Yaşananların ardından okulda eğitim öğretime 4 gün ara verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

