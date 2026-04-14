Serik Belediye Başkanı CHP'den istifa etti!

Antalya'da CHP'li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, partisinden istifa etti. Kumbul'un AKP'ye geçeceği iddiası gündemdeki yerini korurken; CHP Antalya İl Başkanlığı, istifaya ilişkin bir açıklama yayımladı.

CHP Antalya İl Başkanlığı, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partiden istifa ettiğini duyurdu.

Kumbul'un istifasını duyuran CHP Antalya İl Başkanlığı, 15 Nisan Salı günü saat 15.00'te Serik Belediyesi önünde basın açıklaması yapacağını bildirdi.

İl başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un partimizden istifa etmesi üzerine; İl Başkanımız Nail Kamacı, İl yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve Serik İlçe Başkanımız İbrahim Turhat ile ilçe yöneticilerimiz tarafından yarın (15 Nisan 2026 Salı) saat 15.00'te Serik Belediye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz."

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 42,34 oranında oy alarak CHP'den Belediye Başkanı seçilen Kumbul'un, yarın düzenlenecek törenle AKP'ye geçmesi bekleniyor.

Serik Belediye Başkanı AKP'ye mi geçiyor? İddiaların ardından telefonunu kapattıSerik Belediye Başkanı AKP'ye mi geçiyor? İddiaların ardından telefonunu kapattı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Siyaset
Meclis'te 'terbiyesiz' tartışması! AKP'lilere yine 'gürültü' tepkisi: Çen, çen, çen! Yeter ya!
Meclis'te 'terbiyesiz' tartışması! AKP'lilere yine 'gürültü' tepkisi: Çen, çen, çen! Yeter ya!
CHP'nin Olağanüstü İl Başkanları toplantısı sona erdi: Sonuç bildirgesi her ilde eş zamanlı açıklanacak
CHP'nin Olağanüstü İl Başkanları toplantısı sona erdi: Sonuç bildirgesi her ilde eş zamanlı açıklanacak