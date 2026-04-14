Serik Belediye Başkanı AKP'ye mi geçiyor? İddiaların ardından telefonunu kapattı

CHP’li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul hakkında ortaya atılan 'AKP’ye transfer' iddiaları kulisleri hareketlendirdi. Edinilen bilgiler iddiaların sadece söylentiden olmadığını, bir süredir devam eden temasların sonucunda bu transferin olabileceğini işaret etti.

AKP'Lİ VEKİL ZİYARETLERİNİN ARDINDAN YALANLANMIŞTI

Kumbul’un geçtiğimiz günlerde AKP Serik İlçe Başkanı ile birlikte Ankara’ya giderek AKP’li milletvekilleriyle görüşmesi ve bu ziyaretlerden fotoğraflar paylaşması dikkat çekmişti. Kareler, hem parti tabanında hem de kamuoyunda tartışmalara yol açtı.

Bu temasların ardından Kumbul’un AKP’ye geçeceği yönündeki söylentiler yayılırken bu iddiaları yalanlamıştı.

GEÇİŞ SÖZÜ VERDİ İDDİASI

Halk TV Antalya muhabiri Ali Taş'ın aktardıklarına göre Kumbul’un, Kemal Çelik ile eşiyle birlikte katıldığı bir yemekte bir araya geldiği ve burada AKP’ye geçiş için söz verdiği öne sürülüyor. Aynı zamanda Antalya Gündem'den Yaprak Özer'in haberine göre Kumbul'un bazı meclis üyeleriyle birlikte hareket ettiği ve toplu bir geçiş hazırlığı içinde olduğu da iddialar arasında.

İlçede son dönemde AKP ile kurulan yakın temasın da bu sürecin zeminini oluşturduğu yorumları yapılıyor.

TELEFONUNA ULAŞILAMIYOR

CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Turhan’ın sabah saatlerinde Kumbul ile görüştüğü, Kumbul’un yine iddiaları reddettiği ancak kısa süre sonra telefonunu kapattığı belirtiliyor. Kumbul cephesinden ise şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.