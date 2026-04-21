Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasının kritik ismi Meksika üzerinden ABD'ye kaçmış! Kırmızı bülten çıktı

Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Nisan’da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verdi. Bu süreçte 11 şüpheli tutuklandı. Dosyada adı geçen Umut Altaş’ın ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Altaş’ın yakalanması için Adalet Bakanlığı geçici tutuklama ve kırmızı bülten sürecini başlattı. Anadolu Ajansı’nın İçişleri Bakanlığı kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, başta ABD ve Meksika olmak üzere bölgedeki Interpol birimlerine Altaş’ın “kasten öldürme” suçundan arandığını bildirdi.

MEKSİKA'DAN KAÇMIŞ

Bu bildirimin ardından Interpol nezdindeki işlemler tamamlandı ve Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Soruşturma dosyasındaki değerlendirmeye göre Altaş’ın 2022’de Meksika’ya gittiği, ardından da yasa dışı yollarla ABD’ye geçtiği düşünülüyor.

Altı yıl sonra yeniden açılan Doku soruşturmasına Plaka Takip Sistemi kayıtları da girdi. Doku'nuın kaybolduğu gün olan 5 Ocak 2020 gecesine ait kayıtlarda, Umut Altaş’ın dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta bulunduğuna ilişkin tespitler soruşturma dosyasına yer aldı.

Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş da video çekerek savcılığa şu itirafta bulumuştu: