Savcılık Gülistan Doku'nun kayıtlarının profesyonelce silindiğini açıkladı

Gülistan Doku soruşturmasında savcılığın, dönemin Tunceli İl Sağlık Müdürü ve Tunceli Devlet Hastanesi başhekimi hakkında tutuklama talebinde hakimlikçe kabul edildi.

Sevk yazısında, Doku’nun 31 Aralık 2019’da hastaneye giriş kaydının bulunduğu, ancak bu başvuruya ilişkin tedavi evraklarının dosyaya gönderilmediği belirtildi. Tutuklama talebinde, Doku'nun kayıtlarının profesyonelce silindiğinin tespiti aktarıldı.

Savcılık yazısında, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’nün 7 Ocak 2020 tarihli POLNET araştırmasında Gülistan Doku’nun 31 Aralık 2019 günü saat 09.09’da Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığının tespit edildiği aktarıldı. Buna karşılık, aynı tarihe ait tedavi belgelerinin bulunamadığı kaydedildi.

Dosyadaki bilirkişi ve teknik raporlara göre, 31 Aralık 2019 tarihine ait LOG ve VIZIT kayıtlarına ulaşılamadığı belirtildi.

Eski Vali Tuncay Sonel’in ismi oradan söküldü!

TÜM HASTALARINKİNİ SİLMİŞLER

Savcılık, sadece Gülistan Doku’ya ait değil, o gün hastaneye başvuran tüm hastalara ilişkin LOG ve VIZIT verilerinin silindiğini ifade etti.

Yazıda, 31 Aralık 2019’dan önceki ve sonraki günlere ait genel LOG kayıtlarının sistemde yer aldığı, ancak yalnızca 31 Aralık 2019 tarihli tüm LOG kayıtlarının bulunmadığı vurgulandı. Bu durumun, savcılığa göre, “kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale” ile gerçekleştiği değerlendirmesine dayanak yapıldı.

DOKTORUN HABERİM YOK SAVUNMASINI İTİRAZINI SAVCI KABUL ETMEDİ

Savcılık, dönemin Başhekimi Çağdaş Özdemir'in ifadesinde işlemlerden haberi olmadığını söylediğini, ancak olay tarihinde hem başhekim hem de il sağlık müdürü olması nedeniyle bu savunmanın hayatın olağan akışına uygun olmadığını ileri sürdü. Tutuklama talebinde, en üst yetkili kişi sıfatıyla hastanedeki işlemlerden sorumlu tutulduğu belirtildi.

Savcılık ayrıca, Gülistan Doku’nun hastane başvurusunun Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’ne yapıldığı yönünde yoğun şüphe bulunduğunu, başhekimin de bu poliklinikte uzman hekim olarak görev yaptığını kaydetti. Bu nedenle, olaylardan habersiz olduğu yönündeki savunmanın maddi gerçekle uyuşmadığı savunuldu.

DELİLLERİ GİZLEDİN SUÇLAMASI

Sevk yazısında, şüphelinin hastanedeki tedavi evrakı ve işlem kayıtlarının silinmesine iştirak ettiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi. Savcılık, bu nedenle şüphelinin “kamu görevlisinin suç delillerini gizlemesi” suçunu işlediği kanaatine varıldığını aktardı.

TALİMATI KİM VERDİ?

Doku'nun kayıtları profesyonelce silinse de talimatın kim tarafından verildiği tespiti henüz yapılmadı. Özdemir sorgusunda talimat ile iligili soruya şöyle yanıt verdi: