Eski Vali Tuncay Sonel’in ismi oradan söküldü!

Tunceli’de, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Son Dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk görüntü! Adliyeye böyle sevk edildi

Gözaltına alınan kişilerden Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

ADININ VERİLDİĞİ CADDE TABELASI SÖKÜLDÜ!

MA'nın aktardığına göre, Sonel, 27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kaymakamlık görevinde bulunmuş ve bu sırada Sonel’in adı Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir caddeye verilmişti.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltında bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in isminin verildiği caddenin tabelası söküldü.