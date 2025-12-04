Beylikdüzü kundakçısı serbest bırakıldı

Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi, Kasım ayının sonu ve Aralık ayının başında ardı ardına yaşanan şüpheli yangınlara sahne oldu.

İlk olay 23 Kasım tarihinde bir otomobilin kundaklanmasıyla başladı. Bu olayın üzerinden henüz bir hafta geçmemişken, 29 Kasım’da bir başka araç daha ateşe verildi. Kundaklama olayları sadece araçlarla sınırlı kalmadı. 1 Aralık tarihinde, bir okulun önünde bulunan güvenlik kulübesinde ve aynı gün içerisinde bir büfede yangın çıktı.

KAMERA KAYITLARI KİMLİĞİ ELE VERDİ

Bölgede huzursuzluğa neden olan olayların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yangın bölgelerindeki ve çevrelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye analiz eden polis, dört yangının da aynı kişi tarafından çıkarıldığını belirledi. Yapılan tespitler sonucunda şüphelinin 42 yaşındaki A.Ö. olduğu anlaşıldı.

PSİKOLOJİK SORUNLAR VE YARGI KARARI

Kimlik tespitinin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, 2 Aralık tarihinde A.Ö.’nün evine baskın düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, A.Ö.'nün psikolojik sorunları bulunduğu ve söz konusu kundaklama eylemlerini bu rahatsızlığın etkisiyle gerçekleştirdiği belirtildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından "adli kontrol şartıyla" serbest bırakıldı.