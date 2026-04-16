300 kişilik ekip arıyor ama yok! Kaçak kurt adeta buhar oldu

300 kişilik ekip arıyor ama yok! Kaçak kurt adeta buhar oldu
Güney Kore’de hayvanat bahçesinden kaçan genç kurt Neukgu, günlerdir süren yoğun aramalara rağmen izini kaybettirmeyi sürdürüyor. Yetkililer hem halk güvenliği hem de hayvanın sağlığı için zamana karşı yarışıyor.

Güney Kore’nin Daejeon kentinde bulunan bir hayvanat bahçesinden kaçan iki yaşındaki erkek kurt Neukgu, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Çitin altını kazarak kaçtığı belirlenen hayvan, ilk saatlerde termal kameralarla tespit edilse de kısa süre içinde izini kaybettirmeyi başardı.

Arama çalışmalarına 300’ü aşkın itfaiyeci, polis ve askeri personel katılırken, bölgedeki ormanlık alanlar ve dağlık bölgeler didik didik aranıyor. Pazartesi gecesi hayvanat bahçesine yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki bir dağda görüldüğü yönündeki ihbar üzerine operasyonlar yeniden yoğunlaştırıldı. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen kurt bir kez daha ortadan kayboldu.

SAHTE İHBARLAR YAPILDI

Yetkililer, sosyal medyada yayılan görüntüler ve gelen ihbarların büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Özellikle yapay zekâ ile üretildiği ortaya çıkan bir video, arama çalışmalarının yanlış yönlendirilmesine neden oldu. Hatta bazı vatandaşların evcil hayvanlarını kurt sanarak ihbarda bulunması ekiplerin işini zorlaştırdı.

"ÖZGÜRLÜĞÜN SEMBOLÜ"

Öte yandan Neukgu’nun hikâyesi kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. “Özgürlüğün sembolü” olarak anılmaya başlanan kurt adına dijital para çıkarılması bile dikkat çekti. Ancak uzmanlar, genç hayvanın doğada tek başına uzun süre hayatta kalmasının zor olabileceğini vurguluyor. Avlanma deneyiminin sınırlı olduğu belirtilen Neukgu’nun en son kaçmadan önce beslendiği ifade ediliyor.

HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİ DEVREDE

Olay, 2018’de kaçan ve vurularak öldürülen puma Porongi’yi de yeniden gündeme getirdi. Hayvan hakları savunucuları, benzer bir son yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu. Güney Kore yönetimi ise hem halkın güvenliğinin sağlanacağını hem de kurtun zarar görmeden yakalanması için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

