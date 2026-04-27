Hakim çifti kahreden ölüm: Bir çilek tanesi hayattan kopardı

Olay, dün akşam saatlerinde Kırşehir’de meydana geldi. Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker ve Kırşehir Hakimi Berna Saçan Türker’in 2,5 yaşındaki oğulları Mustafa Kemal Türker, yediği çileğin nefes borusuna kaçması üzerine fenalaştı. Ailenin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Kemal Türker, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların yürüttüğü kurtarma çabaları sonuç vermedi ve 2,5 yaşındaki Türker hayatını kaybetti.

YARGI DÜNYASI CENAZEDE BULUŞTU

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mustafa Kemal Türker için Kırşehir Ahi Evran Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene devletin ve yargı camiasının üst kademelerinden yoğun katılım gerçekleşti.

Nefes borusuna yemek kaçan Sudenaz hayatını kaybetti

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, HSYK 1’inci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, HSYK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu ile çok sayıda savcı, hakim ve daire müdürü aileye eşlik etti. Kılınan cenaze namazının ardından küçük Mustafa Kemal’in naaşı, defnedilmek üzere Mersin’e gönderildi.

BAKAN GÜRLEK’TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan kayba ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Hamza Türker ve Kırşehir Hakimimiz Sayın Berna Saçan Türker’in kıymetli evlatları Mustafa Kemal Türker’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Evlat acısı, tarifi en zor imtihanlardan biridir. Bu büyük kaybın acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum evladımıza Yüce Allah’tan rahmet; başta kıymetli meslektaşlarımız olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.” (DHA)