Sözleşmeye isim şartı girdi! 'Bebeğe adımı koyun kirayı indireyim'

İstanbul Kadıköy’ün en popüler noktalarından biri olan Moda semtinde, ev sahibi ile kiracı arasındaki kira pazarlığı duyanları hayrete düşüren bir boyuta ulaştı. Semtte bulunan 2+1 dairesinin kira bedelini 40 bin liraya yükseltmek isteyen ev sahibi Hulusi K. ile bebek bekleyen genç çift arasında yaşananlar, kiralık konut piyasasında gelinen son noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

KİRA İNDİRİMİ İÇİN İSİM ŞARTI

İddiaya göre ev sahibi Hulusi K. yüksek kira talebine karşı ekonomik zorluk yaşadıklarını belirten kiracılarına, daha önce benzeri görülmemiş bir teklifte bulundu.

Ev sahibi, dünyaya gelecek erkek bebeğe kendi ismi olan "Hulusi" adının verilmesi durumunda aylık kira bedelini yarı yarıya düşürerek 20 bin liraya indirebileceğini beyan etti. Genç çift, başlangıçta şaka olduğunu düşündükleri bu teklifin ısrarla yinelenmesi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

TUHAF TALEP SÖZLEŞMEYE GİRECEKTİ

Pazarlığın en sarsıcı boyutu ise bu şartın resmiyete dökülmek istenmesiyle ortaya çıktı. Ev sahibi Hulusi K., bebeğe isminin verilmesi karşılığında yapılacak kira indiriminin kira sözleşmesindeki “Özel Hükümler” maddesine eklenmesini talep etti.

Şartın yazılı hale getirilmek istenmesi durumun ciddiyetini artırırken, taraflar arasındaki bu sıradışı süreç hukuk kurallarının ve etik değerlerin sınırlarını zorlayan bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYA BU PAZARLIĞI KONUŞUYOR

Yaşanan bu tuhaf olay kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanıcıların bir kısmı fahiş kira artışları nedeniyle vatandaşların çaresiz bırakılmasına tepki gösterirken, bir kesim ise durumu ironik yorumlarla değerlendirdi.

Gündem olan paylaşımlar arasında bir kullanıcının "Kızıma bile Hulusi ismini veririm" şeklindeki ifadeleri, konut krizinin ulaştığı ekonomik boyutun toplum üzerindeki yansımasını simgeleyen bir örnek olarak dikkat çekti.