Tülay Hatimoğulları: "Süreçte tıkanıklıklar yaşanıyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van'da düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında 'Terörsüz Türkiye' adı verilen sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

"Süreçte bazı tıkanıklıklar yaşanıyor şu anda" diyen Hatimoğulları, "Ve biz bu tıkanıklıkların aşılması için elimizden gelen her türlü çabanın içindeyiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan 'sıkıntı yok' demişti ama Kandil başka konuştu! 'Süreç tıkandı' uyarısı

HATİMOĞULLARI'NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Van'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde miting düzenlendi.

Yürüyüş ile başlayan programa; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Van milletvekilleri Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mahmut Dindar, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, DEM Parti Van il yöneticileri ve yurttaşlar katıldı.

Mitingin yapılacağı alanda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde Hatimoğulları da konuştu.

Sözlerine "Bugün işçi ve emekçilerin bayramını kutluyoruz ama 1 Mayıs bizim açımızdan kanlı bir tarihle, bir mücadele tarihiyle birlikte yazılmıştır. 1977 1 Mayıs'ında Taksim'de katledilen canlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadeleriyle başlayan Hatimoğulları, ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

"Türkiye’de işsizlik, yoksulluk diz boyu. Rakamlarına asla güvenmediğimiz TÜİK bile diyor ki Türkiye’de her 3 işçiden biri şu an çalışmıyor, işsiz. Yani çalışma potansiyeli olan her 3 kişiden biri şu anda işsiz. İnsanlar kiralarını ödeyemiyor. Emeklilerin aldığı maaş torunlarına harçlık vermeye bile yetmiyor" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz açlık, yoksulluk diz boyu derken; iktidar ve yandaşları, zengin ettikleri o kesimler 'abartıyorlar' diyor. Oysa gelip bu sokaklarda dolaşsınlar. Gelsinler, Kürdistan'ın sokaklarında dolaşsınlar, açlığı ve yoksulluğu görsünler. İstanbul'un varoşlarına gitsinler, Ankara'nın varoşlarına gitsinler, açlığı ve yoksuluğu görsünler. Geçen gün Almanya'daydım. Marketteki fiyatlar dikkatimi çekti. Domates 1,9 Euro Almanya'da. Ankara'daki markette domates kaç lira biliyor musunuz? 2,5 Euro. Onlar Euro kazanıyor, bizim ise asgari ücretimiz 28.000 TL. Domates 200 TL'ye yaklaştıysa bu iktidar utanç duymalı, utanç!"

"SAVAŞ BURADAKİ ÜRETİMİ DE ETKİLEMİŞTİR"

AKP iktidarı gelene kadar Türkiye’nin tarımda ihracat yapan ilk 9 ülkenin arasında yer aldığını anımsatan Tülay Hatimoğulları, iktidarın tarım politikalarını şu sözlerle eleştirdi:

"Kürdistan'ın meraları bütün Türkiye'ye yetecek kadar et üretebilir değil mi? Ama engellediler, yasakladılar meralarımızı. Savaş buradaki üretimi de etkilemiştir. Çiftçiye destek sağlanmıyor. Savaştan da kaynaklı, İran'daki savaştan kaynaklı Türkiye'de zaten mevcut olan zamlar ve hayat pahalılığı katlanarak karşımıza çıktı. Ve biz DEM Parti olarak parlamentoda acil bir çözüm paketi açıkladık. Bu çözüm paketinde işçinin, emekçinin az da olsa rahatlaması için acil aspirin niteliğinde, ağrı kesici niteliğinde bazı önerilerimiz oldu ama hiçbirini hayata geçirmediler. Hiçbirini uygulamadılar."

MHP'den DEM Parti'ye süreçte yasal adım mesajı: Şartlar olgunlaştığında devreye girecek

"SÜREÇTE TIKANIKLIKLAR YAŞANIYOR"

Konuşmasında iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği sürece da değinen Hatimoğulları, süreçte tıkanıklıkların yaşandığını belirterek şunları söyledi: