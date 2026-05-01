MHP'den DEM Parti'ye süreçte yasal adım mesajı: Şartlar olgunlaştığında devreye girecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı İmralı Süreci'nin akıbetine ve partisinin kurultay tarihine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Pozitif tavır sergileyen bütün kişi, kurum ve örgütlerin şu ana kadar aldıkları pozisyonları terk etmeleri adeta imkansızdır. Terörsüz Türkiye, herkes ve her kesim için bağlayıcı olmuştur. O halde bu kervan yürüyecektir" ifadelerini kullandı. "Şartların olgunlaşması" sonrasında TBMM'nin devreye gireceğine ve yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğine vurgu yaptı.

"TABULAR YIKILMIŞTIR"

Açıklamasında "Terörsüz Türkiye" ismiyle nitelendirilen sürece değinen Yalçın, "Genel Başkanımızın büyük bir ferasetle gündeme taşıdığı Terörsüz Türkiye olgusu, bu bağlamda değerlendirilmelidir. Terörsüz Türkiye adımıyla ezberler bozulmuş, tabular yıkılmıştır. Ön yargılar kırılmış, klişeleşmiş sloganlar değişmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu sürecin MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından ortaya atıldığını ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 'sahiplenmesiyle devlet politikası haline geldiğini' ifade eden Yalçın, mevcut tablonun "Siyasi partiler için bir turnusol kağıdı işlevi gördüğü" söyledi.

"BU KERVAN YÜRÜYECEKTİR"

Sürecin kamuoyunda beklenenin üstünde rağbet gördüğünü belirten Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimizin gerçek sevenleriyle sözde dostları bu sayede ayan beyan ortaya çıkmıştır. Kimin itibarının yüksek, kiminin kaç paralık olduğu bu şekilde zihinlerde billurlaşmıştır. Siyaset tartısında kimin sıkletinin kaç gram, kimin kelamının kaç kırat ettiği bu suretle anlaşılmıştır. Terörsüz Türkiye, bir devran aynası gibi herkesin gerçek yüzünü teşhir etmiştir. Bununla beraber ülkeye huzur, sükûn ve iç barışı; dışarıya da birliği, bütünlüğü ve kardeşlik hukukunu yansıtmanın pek ala mümkün olduğunu ispatlamıştır. Bunun içindir ki Terörsüz Türkiye, toplum nezdinde ve kamuoyunda beklenenin de fevkinde rağbet görmüştür.

Milletimiz, terörün ve şiddetin bir siyaset biçimi ve aracı olarak kullanılmasına hayır demiştir. Milletimiz, Terörsüz Türkiye’ye sahip çıkmıştır. Bu itibarla, Terörsüz Türkiye hususunda pozitif tavır sergileyen bütün kişi, kurum ve örgütlerin şu ana kadar aldıkları pozisyonları terk etmeleri adeta imkansızdır. Özellikle bu olgunun kapısından bir kere giren siyasi aktörlerin, makul, meşru ve somut bir gerekçeye yaslanmadan geri dönmeleri muhal görünmektedir. Muhalif ve muarızların tepinmesi, ayak diretmesi ise beyhudedir, nafile gayrettir. Yani Terörsüz Türkiye, herkes ve her kesim için bağlayıcı olmuştur. O halde bu kervan yürüyecektir. Milletimiz terörsüz bir dünyayı hak etmektedir. Ülkemiz toplumsal barış ve huzura layıktır."

Son Dakika | Saray'da sürpriz 'Erdoğan-Bahçeli' zirvesi

DEM PARTİ'YE ÇAĞRI VE TBMM'DE DÜZENLEME SİNYALİ

TBMM’nin de ilerleyen süreçte devreye gireceğini belirten Yalçın, yasal zemin hazırlığına işaret ederek şunları söyledi:

"Öte yandan Terörsüz Türkiye; politika sahnesinde bazıları için bir fırsat kapısı, bazıları içinse telaş ve endişe vesilesi olmuştur. Şimdi zaman, bu fırsatı toplumsal barış lehinde değerlendirmek isteyenlerin aktif olma zamanıdır. Dem; Türkiye partisi olma ve meşru siyasete entegrasyon sözü verenlerin, sözlerini yerine getirme Dem’idir. Vakit; bölücü terör örgütünün fesih, silahları bırakma ve devletin emin ellerine teslim olma sürecinin gereklerini eksiksiz yerine getirme vaktidir. Terörsüz Türkiye, aynı zamanda bir samimiyet ve hüsnüniyet imtihanıdır. Şartlar olgunlaştığında TBMM de devreye girecek ve gereken düzenlemeler yapılacaktır."

"Bu arada gözlerimiz, Terörsüz Türkiye seçeneği devreye girip propaganda ve istismar silahı elinden alınınca sudan çıkmış balığa dönen sahte kahramanların üzerindedir" ifadelerini kullanan Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

"Maskesi düşen bazı siyasi aktörlerin yeni maske ve paravanlar bulma arayışını görmezden gelemeyiz. Büründüğü kuzu postu sıyrılanların, can havliyle tabakhanelerdeki kokmuş derilere hücum edişini içimiz acısa da takip etmekteyiz. Sözde demokrat kostümü yırtılanların, kürsüde heybetli görünmek için yaban ellerdeki terzilere durumu kurtaracak atlas libaslar sipariş ettiğini bilmekteyiz. Sözde vatanseverlik boyası dökülenlerin, kirli yüzlerini gizlemek için kripto boyalara boyanma telaşını ibretle seyretmekteyiz. Sözde milliyetçi muhafazakar bazı particik ve mahfillerin, Türkiye’nin geleceğini terör ipoteğinden kurtarmak için sarf ettiğimiz çabalardan ihanet masalı çıkarma alçaklığını, gaflet ve dalaletlerine hatta hıyanetlerine vermekteyiz. Aziz milletimize huzur, ferah ve esenlik iklimini teneffüs etmeyi çok görenlerin; sosyal ve siyasi barışın Cumhur İttifakı eliyle tesisini hazmedemeyenlerin, Terörsüz Türkiye gerçeğine arsızca çamur atmaktan vazgeçmemesini, çaresizliklerine ve perişanlıklarına bağlamaktayız."

MHP'NİN 15. OLAĞAN KURULTAYI 2027'DE YAPILACAK

Partinin kongre takvimine ilişkin de detayları paylaşan Yalçın, süreci şu sözlerle aktardı: